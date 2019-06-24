經濟
何濼生 濼觀天下

投資策略

下一篇 上一篇

何濼生﹕中國經濟不再單純追求數字

【明報專訊】中國的經濟發展速度，舉世注目。1980年，中國剛改革開放了才一年多的時候，人均生產總值與印度不相上下。以當時的市場匯率折算，中印分別為313美元和266美元，中國稍高。以購買力平價計，中印分別則為302美元和566美元，印度反大大領先中國。38年後的2018年，中國人均生產總值按市場匯率計達9645美元，按購買力平價計，更達17188美元。印度的數字則分別為2029美元和7932美元。中國的國民收入已屆中上的小康水平；印度則仍是貧窮國家。

本來，印度和中國都曾是全球經濟最發達的國家，公元1500年，中國和印度的GDP都佔全球四分之一左右。但經列強的掠奪和殖民地化，兩國的經濟都走了樣，都變成全球最窮困最落後的國家之一。印度在英治期間，死於饑荒的人數逾6000萬人。獨立後，印度分裂成巴基斯坦、孟加拉和印度，並都採納民主政體。

中國GDP屆中上小康水平

中國在1978年前作為共產國家被國際社會孤立，經濟發展舉步維艱，當時中國領導人經常以意識形態先行，在經濟層面上犯下嚴重錯誤，大躍進期間，錯誤的政策再加天災，引發大饑荒。上世紀1960年代以劉少奇為首的改革派又給毛澤東指為修正主義，在文革「炮打司令部」成為階下囚。

幸而毛澤東死後，復出的鄧小平大力推動大膽的經濟改革，摸着石頭過河，先從深圳等四個經濟特區着手。但重點是大膽嘗試小心求證，拋開教條，不問姓社姓資，從實踐中尋找大道理。

鄧小平另一曠世貢獻是「發展是硬道理」，「穩定壓倒一切」的顧全大局的理念。縱使毛澤東曾讓他吃盡苦頭，他不曾追究毛澤東，避免政治鬥爭苦害了國家。習近平傳承了這套哲學。縱使毛澤東曾讓他父親吃盡苦頭，他也不曾追究毛澤東。有人批評習近平淡化文化大革命帶來的災難。其實他的確不想刺激擁毛派，新的教科書說「世界歷史總是在跌宕起伏中前進的」，這個改動的確反映習近平不想刺激擁毛派，寧願大家領取教訓避免重蹈覆轍向前看。

發展着意國家安全 避免受制他國

中國擁抱全球化，但早已認識到發展要採可持續的方法，不再追求數字上的成就，因此在全力推動發展的同時不會忘記減排植樹和管理好水資源和抗沙漠化。此外，中國也着意於國家安全，在戰略上避免受制於其他國家。一帶一路正是這種戰略思維下提出的。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]

上 / 下一篇新聞

「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫
「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫
G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續
G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
「今時今日搞傳媒好慘」 籲政府准跨媒體經營
「今時今日搞傳媒好慘」 籲政府准跨媒體經營
中國兒童護理合營公司解散 未交代資金下落
中國兒童護理合營公司解散 未交代資金下落
霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股
霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股
中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱
中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱
往績回顧﹕上月薦鐵貨 5周升38%
往績回顧﹕上月薦鐵貨 5周升38%
特朗普施壓減息爭連任
特朗普施壓減息爭連任
VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖
VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖
自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍
自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍
金管局要求管理信用卡業務風險
金管局要求管理信用卡業務風險
羅兵咸永道：企業網絡保安改善進度緩慢
羅兵咸永道：企業網絡保安改善進度緩慢
蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權
蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權
羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」
羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」
張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌
張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦購證勁升 轉吼20074
金子：友邦購證勁升 轉吼20074
張兆聰﹕金價勢破位 金礦股可收集
張兆聰﹕金價勢破位 金礦股可收集
蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡
蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡
潘啓才﹕重組的股票特別當炒
潘啓才﹕重組的股票特別當炒
李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌
李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌
謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應
謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應
陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大
陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大
黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸
黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸
許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅
許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅
頻出遊購全年旅保更划算
頻出遊購全年旅保更划算
旅遊保險索償案例
旅遊保險索償案例
陸振輝：內地漸多省份景點 60歲以上旅客免門票
陸振輝：內地漸多省份景點 60歲以上旅客免門票
陳增濤：Laurent Ponsot的魅力
陳增濤：Laurent Ponsot的魅力
謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對
謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對
陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達
陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達
陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網
陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網
林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活
林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活
技術取勝：中糧油重上50天線
技術取勝：中糧油重上50天線
看圖析市：恒指27500點之上做好
看圖析市：恒指27500點之上做好
潘迪藍：減息變數多 買美銀行股避險
潘迪藍：減息變數多 買美銀行股避險
蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元
蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元
李順威：巿場估錯邊 股債挾升
李順威：巿場估錯邊 股債挾升
劉思明﹕港股須突破確認升浪
劉思明﹕港股須突破確認升浪
何啟聰：趁績後急跌 維他奶購20085
何啟聰：趁績後急跌 維他奶購20085
瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768
瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768
摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558
摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558
周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者
周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者
何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠
何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠
王弼﹕投資海外物業分散風險
王弼﹕投資海外物業分散風險
曾淵滄﹕順應市場預期選增長股
曾淵滄﹕順應市場預期選增長股
湯文亮：星港競爭並不公平
湯文亮：星港競爭並不公平
陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺
陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺
廖偉強：珍惜香港這片福地
廖偉強：珍惜香港這片福地
布少明：豪宅下半年發威
布少明：豪宅下半年發威
李志成：樓市升跌還看G20
李志成：樓市升跌還看G20
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：維他奶（0345）
歐宸銘．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢
盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢
龐寶林：高息債迎新一波升浪
龐寶林：高息債迎新一波升浪
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂
尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
本月樓宇買賣登記料6400宗 按月跌近四成
本月樓宇買賣登記料6400宗 按月跌近四成
四區新樓大增 地區商場看高一線
四區新樓大增 地區商場看高一線
內地生斥1.3萬 租薈蕎開放式戶
內地生斥1.3萬 租薈蕎開放式戶
意堤 愉景灣30年首見開放式
意堤 愉景灣30年首見開放式
新盤搶客 瓏門二手交投急挫
新盤搶客 瓏門二手交投急挫
減息期至 債券升勢有餘未盡
減息期至 債券升勢有餘未盡