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何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠

【明報專訊】上周文章曾提及，筆者相信愈接近一些關鍵時刻，相關的事件亦會有更多的消息流出，市場過敏的反應亦隨之而來。由於市場共識普遍都認為，短期能達成貿易協議的機會偏低。但當最前消息顯示，一次頗認真的會議將會舉行：首先，貿易相談的官員會在主腦會議前先來一個回合的預備會議，繼而在正式會議上再相談。對此消息的閱讀，市場立時就亢奮起來，可說是近期市場缺乏利好消息下的一滴甘露。

不過，從雙方公布會議安排的語調來看，要在短時間把提出來的基本原則分歧完全消除，似乎難度甚高。聰明的你可能會問，那是否代表筆者並不看好達到協議的機會呢？其實，我一直認為雙方都有他們不能妥協的底線，但同時雙方面都有達成協議的意願，畢竟合則贏、分必傷。所以，要利用談判來根本地改變現况是不太可能的預期，但放下一些意見分歧，先把部分問題解決，可說是現有形勢的一個出路。而有趣地，要出現這樣的結局，並不取決於談判的內容，更多的是，背後主事人的意願。你能猜透嗎？筆者不懂但相信放網收魚是時候。

貿談雙方皆具達協議意願

時機不容易拿揑得準，但趨勢卻是不輕易逆轉的。無論談判結果如何，有一個方向是明確的，在未來，中國市場將會向世界更開放，這個結構改變，將給予不同的公司許多發展的機遇。最近，有券商亦分析了有關中國保險業市場開放的趨勢，了解這方面，有助大家無論投資國內或國外的保險公司時，都可以有更全面的評估。

首先，以現時的行業格局來看，外資保險公司經過20年的努力，28家外資（獨資或合資）人壽保險公司約有8%的市場份額，其餘92%的份額就由63家中國本地人壽公司所瓜分。雖然中國保險市場甚具吸引力，但在過去十多年，外資牌照數量並沒有大幅增加。其中一個重要原因，外資在中國市場要經營，有不少法規要求。例如合資公司持股不得超過50%，需要在合資公司成立之前兩年成立，公司註冊資本為2億元人民幣等等。

新進場外資需5至7年盈虧平衡

最近， 政策方面繼續加大金融業的開放步伐，進一步開放銀行保險外資准入。這個改變會為不同的競爭者帶來不一樣機遇。有分析認為，如果外資有望成為合資公司大股東，對他們在整體市場市佔率提升會有幫助，有機會對自有本地人壽公司造成壓力。另外，更多外資進場，有人擔心會否對現有外資人壽保險公司造成影響；根據他們分析，一般外資平均要花5至7年的時間去令本地業務盈虧平衡，所以，進一步開放市場的話，反而有利在中國已植根多年的外資人壽保險公司去成長，這一點投資相關行業的普羅投資者就要注意了。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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