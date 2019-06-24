周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者

《明報》的專欄，題目是由編輯起的，我概不管理，也從來沒有投訴過，皆因一旦投訴，這工作又回到了本人的身上了。當然，我承認編輯們的題目起得實在好，很可能比我自己起還要好，因此我也樂得偷懶。

我也並沒打算說以上題目是斷章取義了，不過把文中的一些話變成了標題，的確是把其着重點intensify了，而在這個政治風頭火勢的場合，有點把作者放在火上烤的意味。當然，我也不太在乎，反正又沒有歪曲我的原意，只是把爭議的部分放大了。

政府變壞 總有人得益

對於政府變壞，有人卻得益，令我想起一個有趣的故事。劉仲敬是個流亡分子，極度仇共，他想起當年念歷史博士，其導師對他說，少年時盲目愛國，長大後讀多了書，才知道共產黨和毛澤東做了很多壞事，因此他變得信民主和反共了。當時劉仲敬心裏想，以你的出身，如果沒有共產黨，你還在甘肅當貧中下農，如今能夠當大學教授，是共產黨的恩賜。但是我就不同了，我家本來是大地主，是貴族，是共產黨把我家的一切剝奪了，所以我才和共產黨誓不兩立，要推翻它，另立大蜀民國云云。

不管什麼政策，都會有人得益，有人吃虧，愈是動盪，愈有利於狡猾的投機者，愈不利於正直做事的中產階級，這是定律。

[周顯 投資二三事]