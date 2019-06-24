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盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢

【明報專訊】英國保守黨最後一輪黨魁選舉順利結束，大熱門的前外相約翰遜得票增加至162票，遙遙領先只有77票的現任外相侯俊偉。以此估計，約翰遜拜相料無懸念。雖然硬脫歐風險升，但當中有些事項值得大家關注，令硬脫歐或會有輕微轉機。

英國保守黨最後一輪黨魁選舉順利結束，大熱門的前外相約翰遜得票增加至162票，遙遙領先只有77票的現任外相侯俊偉。以此估計，約翰遜拜相無懸念。雖然硬脫歐風險升，但當中有些事項值得大家關注，令硬脫歐或會有輕微轉機。

首先，約翰遜被問及會否推行二次脫歐公投，他幾乎都沒有明確交代，令人懷疑他當選後會推公投。這樣的話，按目前英國的民調，英國留歐的意願較大。所以，萬一約翰遜明確表態，政綱說明推動舉行二次脫歐公投的話，估計英鎊會出現大幅反彈。不過，眾所周知約翰遜是支持脫歐的，他也明白若果舉行二次公投，而結果是留歐的話，會與他個人的理念不相同。所以，他現在也不敢貿然答應，迴避交代會否公投。

另外，在最後一輪選舉當中，雖然約翰遜大熱勝出，比起侯俊偉的77票和高浩文的75票，可說是大幅拋離。但如果把侯俊偉和高浩文的選票加起來便是152票，因高浩文和侯俊偉的理念頗為近似，所以不排除高浩文的選票或會支持侯俊偉令選舉出現五五波之爭，相信約翰遜也會明白不是100%穩操勝券。因此，這個情况下，未來他的競選政綱至為重要，若他言行上有什麼閃失，令到保守黨內民意逆轉的話，他便會錯失江山。不管怎樣，就算侯俊偉爆冷勝出，長遠來說美國的政經形勢一定比英國好，衡量英鎊與美元之間的輕重，英鎊還是擺脫不了弱勢，尤其是兌日圓。

日未「放鴿」 圓匯受惠避險續強勢

至於歐元方面，美國總統特朗普也炮轟歐洲央行操縱匯率刻意令歐元貶值，但我認為歐洲央行行長德拉吉所發表的鴿派言論，確實因應歐洲的經濟轉差而發表，不是出口術刻意做低歐元。因為若果現在歐洲的政經形勢十分穩定的話，而德拉吉發表鴿派的言論，確實有刻意貶值之嫌。但歐洲過去所公布的經濟數據，確實受到貿易戰所拖累而出現放緩。所以歐元和英鎊亦一樣，不可能因為美國減息而可改變自身的弱勢。反過來，特朗普才是出口術刻意壓抑美元，是操縱匯率的表表者。

反觀各國央行在「放鴿」的同時，日本央行卻沒有加入放鴿行列，所以在貨幣政策沒有寬鬆的壓力，加上中東局勢緊張，避險情緒火上加油，日圓後市繼續可睇高一線。有分析指日圓匯價會升至100水平，到時日本央行會加碼量寬。我絕對認同未來日圓有機會升至100水平，但到了100便大舉加碼量寬，我對此分析則有所保留，除非到時日本經濟和金融市場出現重大問題，否則只因為匯價上升而加碼量寬，則好像有些說不通。況且，日本是絕對服從特朗普的乖盟友，特朗普講到明不願意見到有國家刻意令貨幣貶值，我相信日相安倍晉三和央行行長黑田東彥吃了豹子膽也不敢。

今個星期的全球政經焦點定必是習主席和特朗普會面，現在金融市場普遍認為雙方均會就貿易協議有得傾，故投資者大多抱着樂觀情緒等待這個世紀會面。加上人民銀行發行央票，此舉亦證明了人行有意維護人民幣匯率穩定，加上這一波市場炒作美國減息令美匯指數短線受壓，相信離岸人民幣有力再次反覆向上挑戰6.7500，甚至年內高位6.6665。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]

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