龐寶林：高息債迎新一波升浪

在此之前，已經有印度央行、澳洲央行、新西蘭央行及馬來西亞央行接連減息，歐央行上周二也釋放了減息的信號。中國近期經濟數據不及預期，下行壓力仍然很大，特別是實體經濟還面臨着成本上升，盈利能力下降等困難；受貿易戰影響，許多廠商由於成本壓力紛紛撤離中國，搬去泰國、菲律賓等東南亞國家，對中國的貿易造成了相當大的負面影響，也給中國政府造成不小的壓力。

短期紓緩人幣貶值壓力

市場期待人行進一步放水，對冲貿易戰及關稅等不利因素。不過全球央行爭相減息，或短期緩解人民幣的貶值壓力，7算有機會暫時保住。中美兩國領導人將在日本舉行會談，市場期待利好消息，離岸人民幣及中國A股均大幅上漲，離岸人民幣兌美元一度升穿6.90，錄得月內最大漲幅。

隨着市場轉鴿信號增強，市場前景愈發明朗，但全球經濟增長出現疲軟，分散投資組合，有意願獲取高收益的投資者可以考慮亞洲高收益債券，有助投資組合抵禦市場波動的同時，相對於發達地區國家債券來說提供一個更高的收益和更好的分散化效果。畢竟美元因減息預期顯著地回軟，預計全球資金充裕，並有機會流入股市及債券市場，今年一些高息債券基金錄得接近雙位數的回報，若下半年真的的減息，相信該板塊有機會進一步反彈。美元轉弱帶動新興市場貨幣轉強及存有減息空間，進取的投資者也可考慮新興市場債券基金。

倘習特會無成果 吸黃金類基金

黃金因減息而提升吸引力，加上市場憂慮可能出現經濟衰退，投資者宜考慮加入這些基金類別。以往經驗黃金在聯儲局停止加息後往往處於震盪，但是在減息以後都會經歷一波上漲。前三次聯儲局停止加息後黃金都有短期的上漲然後回調，但在降息以後的一年內黃金價格都出現了明顯的漲幅，其中2000年黃金漲幅達到9%，2007年黃金漲幅更是達到36%。

倘若中美兩國元首在6月底會面只屬寒暄及沒有達成實質協議，甚至有壞消息傳出，市場再度震盪，料黃金類別基金或提供對冲避險功能。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]