經濟
龐寶林 債市情報

股權追蹤

下一篇 上一篇

龐寶林：高息債迎新一波升浪

【明報專訊】雖然今次美國聯儲局議息會議未有減息，聯邦基金利率維持在2.25厘至2.5厘目標區間內。只有1名聯儲局成員支持減息，其他成員認為保持利率不變，但議息內容剔除「耐性」字眼，顯示對降息持更加開放的態度。聯儲局這一鴿派信號的釋放，推低美元指數跌破97關口；金價一度上漲至每盎司逾1400美元，挑戰2013年高位，10年期美債收益率跌穿2厘。美國及亞洲股市全面反彈，港股近期從低位26500點回升至逼近28500點水平，升幅達2000點，上證指數重回3000點上方。

在此之前，已經有印度央行、澳洲央行、新西蘭央行及馬來西亞央行接連減息，歐央行上周二也釋放了減息的信號。中國近期經濟數據不及預期，下行壓力仍然很大，特別是實體經濟還面臨着成本上升，盈利能力下降等困難；受貿易戰影響，許多廠商由於成本壓力紛紛撤離中國，搬去泰國、菲律賓等東南亞國家，對中國的貿易造成了相當大的負面影響，也給中國政府造成不小的壓力。

短期紓緩人幣貶值壓力

市場期待人行進一步放水，對冲貿易戰及關稅等不利因素。不過全球央行爭相減息，或短期緩解人民幣的貶值壓力，7算有機會暫時保住。中美兩國領導人將在日本舉行會談，市場期待利好消息，離岸人民幣及中國A股均大幅上漲，離岸人民幣兌美元一度升穿6.90，錄得月內最大漲幅。

隨着市場轉鴿信號增強，市場前景愈發明朗，但全球經濟增長出現疲軟，分散投資組合，有意願獲取高收益的投資者可以考慮亞洲高收益債券，有助投資組合抵禦市場波動的同時，相對於發達地區國家債券來說提供一個更高的收益和更好的分散化效果。畢竟美元因減息預期顯著地回軟，預計全球資金充裕，並有機會流入股市及債券市場，今年一些高息債券基金錄得接近雙位數的回報，若下半年真的的減息，相信該板塊有機會進一步反彈。美元轉弱帶動新興市場貨幣轉強及存有減息空間，進取的投資者也可考慮新興市場債券基金。

倘習特會無成果 吸黃金類基金

黃金因減息而提升吸引力，加上市場憂慮可能出現經濟衰退，投資者宜考慮加入這些基金類別。以往經驗黃金在聯儲局停止加息後往往處於震盪，但是在減息以後都會經歷一波上漲。前三次聯儲局停止加息後黃金都有短期的上漲然後回調，但在降息以後的一年內黃金價格都出現了明顯的漲幅，其中2000年黃金漲幅達到9%，2007年黃金漲幅更是達到36%。

倘若中美兩國元首在6月底會面只屬寒暄及沒有達成實質協議，甚至有壞消息傳出，市場再度震盪，料黃金類別基金或提供對冲避險功能。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]

上 / 下一篇新聞

「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫
「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫
G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續
G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
「今時今日搞傳媒好慘」 籲政府准跨媒體經營
「今時今日搞傳媒好慘」 籲政府准跨媒體經營
中國兒童護理合營公司解散 未交代資金下落
中國兒童護理合營公司解散 未交代資金下落
霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股
霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股
中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱
中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱
往績回顧﹕上月薦鐵貨 5周升38%
往績回顧﹕上月薦鐵貨 5周升38%
特朗普施壓減息爭連任
特朗普施壓減息爭連任
VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖
VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖
自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍
自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍
金管局要求管理信用卡業務風險
金管局要求管理信用卡業務風險
羅兵咸永道：企業網絡保安改善進度緩慢
羅兵咸永道：企業網絡保安改善進度緩慢
蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權
蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權
羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」
羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」
張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌
張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦購證勁升 轉吼20074
金子：友邦購證勁升 轉吼20074
張兆聰﹕金價勢破位 金礦股可收集
張兆聰﹕金價勢破位 金礦股可收集
蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡
蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡
潘啓才﹕重組的股票特別當炒
潘啓才﹕重組的股票特別當炒
李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌
李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌
謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應
謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應
陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大
陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大
黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸
黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸
許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅
許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅
頻出遊購全年旅保更划算
頻出遊購全年旅保更划算
旅遊保險索償案例
旅遊保險索償案例
陸振輝：內地漸多省份景點 60歲以上旅客免門票
陸振輝：內地漸多省份景點 60歲以上旅客免門票
陳增濤：Laurent Ponsot的魅力
陳增濤：Laurent Ponsot的魅力
謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對
謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對
陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達
陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達
陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網
陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網
林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活
林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活
技術取勝：中糧油重上50天線
技術取勝：中糧油重上50天線
看圖析市：恒指27500點之上做好
看圖析市：恒指27500點之上做好
潘迪藍：減息變數多 買美銀行股避險
潘迪藍：減息變數多 買美銀行股避險
蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元
蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元
李順威：巿場估錯邊 股債挾升
李順威：巿場估錯邊 股債挾升
劉思明﹕港股須突破確認升浪
劉思明﹕港股須突破確認升浪
何啟聰：趁績後急跌 維他奶購20085
何啟聰：趁績後急跌 維他奶購20085
瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768
瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768
摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558
摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558
周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者
周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者
何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠
何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠
何濼生﹕中國經濟不再單純追求數字
何濼生﹕中國經濟不再單純追求數字
王弼﹕投資海外物業分散風險
王弼﹕投資海外物業分散風險
曾淵滄﹕順應市場預期選增長股
曾淵滄﹕順應市場預期選增長股
湯文亮：星港競爭並不公平
湯文亮：星港競爭並不公平
陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺
陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺
廖偉強：珍惜香港這片福地
廖偉強：珍惜香港這片福地
布少明：豪宅下半年發威
布少明：豪宅下半年發威
李志成：樓市升跌還看G20
李志成：樓市升跌還看G20
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：維他奶（0345）
歐宸銘．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢
盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂
尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
本月樓宇買賣登記料6400宗 按月跌近四成
本月樓宇買賣登記料6400宗 按月跌近四成
四區新樓大增 地區商場看高一線
四區新樓大增 地區商場看高一線
內地生斥1.3萬 租薈蕎開放式戶
內地生斥1.3萬 租薈蕎開放式戶
意堤 愉景灣30年首見開放式
意堤 愉景灣30年首見開放式
新盤搶客 瓏門二手交投急挫
新盤搶客 瓏門二手交投急挫
減息期至 債券升勢有餘未盡
減息期至 債券升勢有餘未盡