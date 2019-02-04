摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558

平保（2318）突破90元大關，創逾1個月最高。集團連日回購。正股強勢，沽空趨活躍，沽空金額連續3日超過10億元。輪證投資者看法分歧，好淡倉均錄得淨資金流入。如認為平保後市有機會挑戰今年高位，可留意平安購28558，行使價105.5元，實際槓桿約11.2倍，最後交易日2019年10月29日；看淡可留意平安沽18795，行使價84.33元，實際槓桿約7.4倍，最後交易日2020年1月20日。

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