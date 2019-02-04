摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558

【明報專訊】聯儲局最新利率點陣圖顯示，有8名官員預期今年內將會減息，加上會後聲明對利率政策刪除了「保持耐性」的措詞，市場對未來減息預期升溫，認為聯儲局下月減息機會達100%。歐洲央行行長亦暗示有機會減息。市場憧憬央行維持寬鬆政策，環球股市做好，港股上周升幅達5%，為7個月最好表現。恒指收復250天線及28000點大關，投資者觀望能否企穩50及100天線。淡友於上周持續加沽，截至周四的5個交易日，恒指認沽證及熊證淨流入4.1億元；同期恒指認購證及牛證淨流出2.4億元。
平保（2318）突破90元大關，創逾1個月最高。集團連日回購。正股強勢，沽空趨活躍，沽空金額連續3日超過10億元。輪證投資者看法分歧，好淡倉均錄得淨資金流入。如認為平保後市有機會挑戰今年高位，可留意平安購28558，行使價105.5元，實際槓桿約11.2倍，最後交易日2019年10月29日；看淡可留意平安沽18795，行使價84.33元，實際槓桿約7.4倍，最後交易日2020年1月20日。
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