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瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768

【明報專訊】世界主要經濟體都傾向寬鬆貨幣政策，巿場擔心貨幣貶值，金價今個月顯著上升，近日曾升破1400美元關口，更創出超過5年的高位。金價強帶動金礦股做好，龍頭股紫金（2899）由2.8元起步，近日高見3.32元，升幅近兩成。近日環球央行「轉鴿」程度為近年少見，投資者可留意金價短線會否仍有動力。過往走勢顯示如果金價異動，紫金變幅都相當大而且快。所以應短線部署為主，若以Call輪入場，應以較細注碼控制風險嚴守止蝕。如看好紫金，可留意紫金礦業認購28768，行使價4.2元，19年9月到期，有效槓桿約10倍。

市場憧憬美國總統特朗普與國家主席習近平將於G20峰會會面，上周三恒指高開後持續高位徘徊，收市升超過600點，周四再續升350點，至周五才稍見回調。現時港交所接近280元，看好可留意價外一點的購證，如港交所認購16384，行使價300.2元，19年9月到期，有效槓桿約13倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 （i） N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而（ii） R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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