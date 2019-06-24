劉思明﹕港股須突破確認升浪

恒指上周重拾回升之勢，周五升至高位28581點回順，收報28473點，全周升1355點或5%，為2018年11月2月以來最大單周升幅；國指全周則升4.81%。大市日均成交919億元，低於60天平均半成，但按周增近一成，成交持續改善。

倘守住28200點 有機會整固向上

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率45比55，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔一成多；大市參差略為偏軟，沽壓不大。上周曾連續3日有約七成以上股份上升，全周升跌比84比16，兩者對上兩次的出現均為2月下旬及2018年11月初，後者正是恒指見底回升時候。目前恒指與大市的表現都有去年11月見底回升的影子。

恒指上周五略收低於50天線，初到受阻，而現水平同時為百天線位置，增加進一步向上難度。趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於50天線比例升至近五成水平，反映近半股份升穿50天線，中線轉好。

過去一年，高於50天線比由一兩成低位回升，升至五成這強弱分水嶺附近均會遇到阻力，除了今年1月。恒指及中線向好寬度已升至重要阻力位，未來須作出突破，才可確認升浪。

不過，短線向好格局已形成，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例，上周回落至約五成回升，中短線向好具寬度承接。恒指或於百天線（現約28500點）爭持，倘守住28200點，將有機會稍作整固向上。至於恒指月初回升以來關鍵約27800點，一旦跌穿，將代表反彈已結束，或要回試低位。

重磅藍籌股今年以來均跑贏恒指

大部分行業上周做好，本報數據庫追蹤的30個行業，只有中資電力微跌；整體有超過六成的升幅超過3%，但只有家居用品、汽車及相關、中資金融、能源業升逾半成，可以超越恒指表現，背後顯示恒指強勢由個別藍籌股推動。

若把重磅藍籌股與恒指對比（股份除以恒指），今年來平保（2318）、友邦（1299）相比恒指呈向上或跑贏趨勢，因此，遇到調整可視作吸納首選。5月以來，港交所（0388）、工行（1398）轉勢，並明顯跑贏恒指，可以短線炒作。至於股王騰訊（0700），短線走勢改善，但中線相比大上大落，顯然並未焦點，難寄厚望。

[劉思明 數據尋寶]