張兆聰﹕金價勢破位 金礦股可收集

《紐約時報》報道，特朗普原本批准美軍在伊朗清晨時候，對小部分伊朗目標，包括無線電雷達站和火箭發射裝置進行空襲，負責執行任務的戰機已經升空，艦艇亦已就位，但任務臨時被叫停。該報又引述一名伊朗官員稱，阿曼曾通報美國即將施襲，但最高精神領袖哈梅內伊拒絕與美國對話。若美國襲擊伊朗，原油供應將出現重大變數，油價肯定會飈升，但市場對該報道反應相當溫和，交易中的亞洲股市略為下跌後又回穩，持續急升過後仍沽壓不大，或反映投資者持倉仍低，尚有很多資金等待入市。

股市快速回穩 市底不俗

分析指特朗普現時傾向集中火力與中國談判，本周的習特會絕對是市場焦點。市場的預期是兩國不會達成協議，但卻會重啟談判，維持邊打邊談的局面。要留意的是美國經濟數據明顯轉弱，6月份Markit製造業及服務業PMI分別跌至50.1及50.7，前者見9年新低，貿易戰的影響正在浮現。雖然美股有聯儲局減息憧憬支持而未見受到影響，但經濟進一步下滑、失業率回升的話，民調已落後的特朗普成功連任的機會率會大減，再加上企業和商會紛紛向白宮施壓，特朗普說不定會作出讓步，貿易戰受累股本周或能偷步炒上。

上周一指金價獲多個利好因素支持，走勢向上，但1360美元至1383美元阻力已穩守5年至6年時間，不容易攻破，惟一旦成功，金價升勢會相當強。結果上周聯儲局放鴿下，金價直線拉升，到本港時間上周五凌晨升破1383美元後，估計很多止蝕盤被連橫擊穿，金價一下子抽升至1410美元以上，之後又急回。

以圖論勢，金價突破1400美元技術上已算突破。但一來短線頗為超買，也觸發大量止蝕盤令升勢過急，斬倉盤推升下到達1410美元之上，隨即又跌回1385美元以下，最終收1399.6元，技術走勢上有點尷尬。

資金部署做淡美元 金價看俏

但從歐元兌美元持續走高、比特幣更加升破10,000美元關口，全球資金都全力部署做淡美元，金價大概率也是向上。短線料會在1400美元有一輪好淡爭持，但真突破展升浪的機會頗大，趁短線反覆會是低吸的機會。相對之下，理應爆發力更強的金礦股則仍未破位。以龍頭招金（1818）為例，2016年8月曾升至9.38元。筆者估計破位只屬時間問題，若金礦股股價稍回便可吸納。

[張兆聰 還看今朝]