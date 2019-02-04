金子：友邦購證勁升 轉吼20074

匯豐衍生工具部數據顯示，輪證市場繼續有不少資金趁反彈做淡。截至6月20日的5天最多資金流入為恒指淡倉，當中熊證佔超過3.2億元，認沽證亦有超過9000萬元。好倉則集中在表現強勢的平保（2318），金額超過1000萬元。本周為期指結算，若仍持有超短年期及極價外產品，或可考慮先行換馬，減低槓桿風險。

法興上市產品銷售部主管陳其志表示，7月將有界內證推出，界內證是彌補以往只可買升或買跌的產品，讓投資者在牛皮市也有獲利機會。投資界內證要留意是最大損失是收回0.25元，賺盡是1元，故投資者入市時要心中有數。當然最好是買中一隻界外證變成界內證，而且在到期時在界內，價格愈貴，投資者便要考慮。玩法都算簡單，假設如恒指界內證的上落範圍是25000至27000點，發行價為每份0.6元，在到期日前5天恒指平均價為26500點，投資者便以1元贖回，即每份賺0.4元；相反，若跌至24999點，則只能以0.25元贖回，虧損0.35元。時間值及引伸波幅對界內證影響較少，亦表示界內證價格對正股即時上落反應敏感度較低。

上周推介的友邦（1299）認購證（18755）累積升幅達61%，筆者繼續看好友邦，選擇另一隻認購證（20074）。

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