蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元

如果恒指反彈告終，資金是否會回流至高息股避險？不過，中電（0002）預告作巨額減值，預料上半年盈轉虧，股價急跌，同時香港銀行股被大摩唱淡，似乎連高息股都未必穩陣。其實不然，中電受澳洲業務拖累，令人擔心今年有可能減派息，何况本身股息率僅約3.5厘，並不算高。銀行股則份屬周期行業，雖然股息率較高，但經濟放緩或令壞帳上升、非利息收入減少，防守力不足。

今明年不大規模投資5G 料維持高息

求穩健者，應慎選真正高息的公用股。香港電訊（6823）主要從事電訊服務（固網、寬頻互聯網、國際電訊等）及流動通訊業務，分別貢獻公司盈利大約三分之二及三分之一。電訊業務收入平穩增長，其中寬頻網絡收益已連續11年增長。公司亦積極開拓新收入來源，例如提供智能家固服務及智能商業方案。

買公用股，股息十分重要。香港電訊自2001年上市以來，每年的經調整資金流都有增長，年均複合增長12%。經調整資金流大概相當於盈利減資本開支，且大約等於派息金額。主席李澤楷上月在業績會表示，公司今明兩年不會對5G作大規模投資。由此推論，公司今明兩年應沒有減派息的壓力。現時股息率5.3厘。

圖表上，近三個月股價形成類似「頭肩底」或「杯與柄」形態，上周五升穿頸線兼創新高，量度目標13.8元。

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]