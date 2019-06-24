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林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活

【明報專訊】最近，幫襯開的一家餐館結業了。記得開業之初，她的海南雞飯及牛肉河做得非常出色，我亦曾經是該餐館的常客，初期生意還很不錯的，但過了一段時間，食客失去了新鮮感，亦可能是價錢不算大眾化，最近兩三年開始後勁不繼，作為其中一個熟客，亦頗替店主不值。近日與朋友聚會，不少朋友反映最近街頭吉舖數量驟增，與目前全民就業和樓市屢創新高的經濟現况，可謂南轅北轍。

上述現象，或與本港近年消費結構轉變有關。首先，雖然按照入境處數據顯示，國內自由行旅客數量依然是繼續按年穩步上升，惟旅客的平均消費，近年卻有持續下滑的趨勢，尤其是過去兩年，訪港旅客增長主要來自即日鮮的代購客，對刺激本港旅遊零售行業助益不大。即使是過夜旅客，他們的平均消費力亦大不如前，除了是因為部分高級旅客直接轉戰歐洲之外，近年國內加強資金流動管制，亦對國內旅客來港的消費力，構成一定壓力。

然而，我認為造成本港零售市場不景氣的最大原因，歸根究柢，還是因為本港樓價太貴的問題。試想想，現今勉強有能力首次置業的年輕夫婦，即使靠埋父幹，每月扣除供樓開支之後，沒有多少餘錢消費，莫講話要一年去少幾次日本，就連落街食餐好少少的，都要左計右計。供不起樓的，除非與父母同住，否則每月交完租後，處境亦不見得比供緊樓的年輕夫婦好太多。

供樓壓力大 街舖零售市場不景

雖說本港土地資源稀缺，但是發展商起樓時，仍然不忘預留部分樓面作商場。為了吸引人流，夏天開行冷氣，每逢周六日時有表演活動娛賓，幾成每個商場的基本要求。長此以往，街舖人流減少，租用街舖的食店輪流結業，幾可預見。

不幸的是，小型食店不容易獲得大型商場業主的青睞，商場內盡是大型連鎖餐飲集團旗下分店，結果無論是咖啡室、中餐館、西餅店或壽司店，來來去去都是那三兩個集團，家庭手作式小店的生存空間愈來愈小。

香港幾大餐飲集團之中，最大相信亦是最賺錢的那間沒上市，第二大的大家樂（0341）上周剛公布截至3月底止年度業績，經過連續三年不景氣之後，終於見到起色，全年盈利按年增長23%，股價亦創出52周新高。以上周收市價計，股息率仍然有3.5厘，在目前低息環境，股東應該仍然願意收貨，恐怕不會輕易出售。

經濟差消費力向下流 大快活同受惠

其實，早於大家樂業績公布之前，股價已見有人偷步入市。筆者記得，大家樂對上一次大幅跑贏大市的日子，正好是本港經濟最差的1998至2003年間。年初至今，大家樂總回報近25%，跑贏恒指逾倍，反映投資者因應經濟將由盛轉衰，消費力向下流的理性投資部署。假如大家樂的業績有指標作用，則本周五公布全年業績的大快活（0052），亦應該不會太差。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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