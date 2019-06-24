陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網

近期香港政局動盪，卻似對港股的反彈沒有造成影響，外圍市况凌駕本地因素日趨明顯，如是投資者便要具國際視野，更可考慮更多香港以外的投資機會，比方說近期港股雖大幅反彈，但距離去年1月高位仍有約15%的差距，相反美股標普500指數日前卻已創出新高，明顯跑贏港股，香港投資者只要買入相關的標指ETF，可能已大大勝於香港大多數基金的表現。

筆者沒有水晶球，對於特朗普和習近平會否順利會面及會有何成果，也只能靠估，但如認為會面結果良好，一些先前受貿易戰影響而股價明顯受壓的股票便值得留意。美股可留意如飛機製造商波音（Boeing），或許受惠中國重新大量訂購飛機，港股則可留意由美國進口豬肉產品的萬洲國際（0288）。

另外，美國若開始並持續減息，不單股巿，債巿也受惠，大家也可留意美國的長債ETF如TLT。近期金價做好，正在挑戰重要阻力，一旦確認突破，相關的金礦股也可能會飈升，而金礦股相對黃金價格的波幅一向較大，較黃金更具爆炸力（當然若金價回軟，金礦股回落幅度也會較大）。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]