陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達

當時比特幣的價格為4025美元，及至上周六早已升穿11,000美元左右，短短3個月時間便升了約1.5倍！比特幣大升，除了再次印證「相反理論」之外，最近facebook在籌備並在日前宣布推出自家的虛擬貨幣Libra（天秤）可能也是原因之一，如Libra真的可如期在2020年面世，並能盛行作交易用途，則比特幣的巿場價值也會大大提升。事實上，近一年多facebook的股價和比特幣價格走勢極為密切（圖1），可以說，比特幣價格回升，有助加強巿場對facebook推出Libra的信心，因此有利facebook的股價，相反facebook股價大升，便也更有能力開拓Libra，現階段可說互惠互利，因此如大家看好比特幣後巿，也可side bet下注買入些少facebook的股票。

另據表示，計劃Libra的價值會與美元、英鎊、日圓、歐元這些價格相對穩定的貨幣連結，所以我們也可以看作Libra將以「穩定幣」形式推出，避免比特幣常常會經歷到價值大幅波動的問題，避免受到單一貨幣價值影響。

Libra去中心化 可邀百企參與

同時，Libra其中一個很大的特點就是邀請其他許多在市場上有信譽的公司，加入這項貨幣的生態系統，並不會是facebook一方獨掌大權，facebook只會是其中一個節點而已，預計在Libra正式推出前，可以召集到100家企業一同擔任結點的崗位，目前已經召集多達29家，這些企業包括傳統支付的公司像是萬事達、VISA，以及現代多家第三方支付如PayPal、Stripe、PayU等，以及Spotify、ebay、Lyft等多家知名公司加入。其中MasterCard也一直是筆者看好的公司，今年初由188.83美元升至最近曾高見269.85美元，累積升幅達，半年累升達43%，並形成上升通道（圖2），同樣值得留意。

[陸振球 投資超限戰]