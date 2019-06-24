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謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對

【明報專訊】上回提到，退休財務策劃不可單靠「回報主導」作規劃核心，那麼中年人士應依靠甚麼來部署退休資產呢？本欄建議大眾不妨轉換思維，以「風險主導」作為理財軸心。也就是說，投資者根據個人風險胃納和偏好，仔細考慮可以承受甚麼風險來博取投資回報，與此同時，細想有甚麼風險需要透過購買保險產品來轉移。

坊間對資產風險管理有不少迷思，當中經常流傳的是：「後生買股票，老來買債劵。」事實上，不知何時開始，此話變成了傳統金融智慧。譬如香港積金局於2017年推出的「預設投資策略」選擇，便是以此概念作設計藍本。

「後生買股票，老來買債劵」的由來，除了假設老人家風險胃納較年輕人低之外，筆者認為這觀念跟股票價格波動一般較債劵價格為大也有莫大關係。

簡單風險歸類不合時宜

然而，這觀念只是投資「拇指法則」，投資者不應視作金科玉律，因為導致股票和債劵價格波動的原因，除了宏觀經濟因素外，其實不盡相同。例如股票多受公司業績增長預期影響，而債劵則較受發債機構信用風險、孳息曲綫風險等因素影響。既然這兩類資產的風險源頭不一，那麼蘋果與橙又如何直接比較呢？

隨着社會進步，投資者教育水平不斷提高，假若金融機構仍以「高、中、低」風險來界定資產風險類別，並以高中低風險胃納來把投資者歸類，對號入座，作出相應資產配資建議的話，筆者認為此法已不合時宜。

忽略風險偏好 資產組合長期「次優」

無可否認，以高中低風險手法銷售金融產品，確實是簡單快捷。不過，此法卻忽略了投資者的風險偏好，導致投資者的資產組合長期處於「次優」水平。久而久之，投資者便會因投資回報與所承擔風險不符，而對金融機構失去信心，最終妨礙了金融業發展。

香港貴為國際金融中心，在金融產品推陳出新的同時，政府及各大金融機構切忌以「食老本食過世」思維，只把資產以高中低風險分類推介予市民。取以代之，政府及業界應肩負教育投資者如何選擇適合自身風險胃納和偏好的金融產品，締造雙贏局面。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]

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