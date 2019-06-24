暑假有一家人原定去曼谷旅行，曼谷在該家人旅遊期間發生炸彈爆炸，當時香港特區政府在翌日向曼谷發出紅色外遊警示，投訴人一家決定取消旅程。由於恐襲屬保單內旅程取消保障的其中一個受保風險，投訴人就未獲退回的機票費及取消酒店的手續費向保險公司索償。保險公司認為有關炸彈爆炸不符合保單內「恐佈襲擊」定義。由於投訴人一家取消旅程的原因並非因保單內其他指定風險所導致，保險公司因此拒絕賠償。

有關保單訂明恐怖活動包括任何人或團體為達到政治、宗教、思想或同類目的作出的行動。策劃或威脅活動，包括意圖影響任何國家法律上或實際上的政府或其政府部門，以及威脅任何國家的公眾或部分公眾，不論是獨自行動或代表或聯同任何組織或法律上或實際上的政府亦然。

投訴委員會留意到，泰國政府沒有宣布炸彈爆炸事件為「恐佈襲擊」，而且未有任何人或組織對有關事件承認責任。鑑於導致暴炸事件的原因仍未明確，故該事件不視為「恐佈襲擊」，故保險公司不需要賠償投訴人11400港元取消酒店及機票改期費用的損失。

■個案2：手術後護理工具費用受保

保險投訴局會定期公布一些投訴個案索償成功與否的案例，例如有一名女士投訴指，她為歷時6個月的歐洲旅程購買旅遊保單，於旅程第二個月，在德國單板滑雪時不慎弄傷左膝，被當地醫生確診左膝十字韌帶撕裂，由於左膝傷勢影響了她的活動能力，她遂入住當地醫院接受關節鏡手術，手術後，醫生建議她穿上護膝套及接受覆診和物理治療。保險公司向投訴人提出賠償她在德國所有醫療費用，惟不包括護膝套費用，理由是護膝套不屬於醫療費用。但投資委員會的調查結果，旅遊保單並沒有明確地指出護膝套費用屬不受保障項目，由於投訴人獲醫生建議於手術後穿上護膝套穩定傷勢，因此護膝套應被視為她治療的一部分。故保險公司要賠償9400港元給投訴人。醫療費用一般包括醫療服務、治療、藥物、器材、儀器等廣泛費用，除非保單列明不受保事項條款已明確豁免承保某些項目，否則所有協助穩定傷勢或防止情况惡化的費用都應視為醫療費用。

■個案3：遇劫受襲 補領證件機票費用獲賠

在跨國公司任職的黎先生，前往西班牙出席國際資訊科技會議後，留在當地度假。有一晚，他遭兩名賊人從後面襲擊，被推倒在地上。賊人劫去他放有旅遊證件、機票、信用卡及現金的皮包，更強行奪去他的頸鏈令黎先生頸部受傷。黎先生負傷返回酒店求助，並致電24小時緊急支援服務熱線尋求協助。緊急支援服務機構即時為黎先生提供支援，他頸部傷患亦受到當地具法定資格的醫生醫療診治。雖然此事令黎先生的旅程添上不快，可幸保險公司以設定之分項限額向黎先生賠償，就補領旅遊證件，機票之實質換領費用，保險公司亦以賠償限額賠償黎先生被劫現金。在西班牙及回港後3個月內所支付之醫療費用亦由保險公司以分項限額賠償。

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