頻出遊購全年旅保更划算

明報記者 龍彩霞

全年旅遊保險專為經常出國的旅行愛好者而設，最吸引的地方在於只需投保一次，接下來12個月的外遊都一律受保障，以單次旅遊保單費用的250港元為例，投保人可以在同一搜尋結果內將它跟全年旅遊保險計劃比較。假設全年計劃費用是約2000港元，就是單次計劃費用的8倍。因此，如果投保人打算在一年內出國超過8次，全年旅遊保險計劃會比較合適。

暑假父母都會與小孩同行，更應清楚了解自己的旅遊保險計劃。與父母同行的子女可與父母一起投保於家庭旅遊保險計劃，享受較低廉的保費。若與高齡父母同遊，則需要為他們另行安排旅遊保險。此外，亦須留意保險劃內有關對年幼子女或高齡父母的年齡限制和意外傷亡的賠償限額。如果前往歐美國家，當地的醫療收費比較昂貴，需要留意旅遊保險計劃的醫療保障是否足夠。如果所前往地區的交通安全水平較低，或醫療服務不足，則保險公司的緊急支援服務將在意外發生時發揮重要作用。

[金融超市]