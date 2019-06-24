許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅

美國聯儲局公布會議紀錄，結果符合預期維持美息不變，並在最新聲明中刪除了對利率「保持耐性」之字眼，改為「密切關注」未來經濟前景及風險因素，若有需要才進一步決定採取適當措施，反映一連串不明朗因素已逐漸浮現，市場亦因此預期此為聯儲局將減息的一大暗示。

特朗普出招只考慮個人利益

聯儲局符合預期放鴿，市場亦重新聚焦於環球經濟前景及中美貿易談判上。特朗普突然連番釋放善意，先是暫停對中國有關知識產權處理方式的起訴至12月31日，又在Twitter大放消息，並表明會與習近平於G20峰會上會面。不過，特朗普早前才作出「威脅」，揚言中方須與美方進行會面，否則加徵關稅，令中方進退維谷局面。

雖然現時特朗普態度放軟，但市場亦不應過分樂觀，尤其特朗普本身就是股票市場最大的變數之一；加上政治市無路可循，特朗普的一言一行主宰港股走向，其出爾反爾的行事特色讓人「無路可捉」，經常肆無忌憚地對股市作出評論，又喜歡將自己的政績與股市表現掛鈎，因此特朗普這場「大龍鳳」或只基於個人利益及考慮為出發點而已。

儲定彈藥待回調入市

雖然現時大市一下子借消息炒上，突然變得歌舞昇平，但投資者要留意，特朗普經常反口覆舌，談判未見實際方向及進展，慎防大市在好消息「炒盡」之後會再度向下調整，因此投資者不宜對現狀太樂觀，應逢高減磅，獲利後儲定彈藥待大市回調伺機入市。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]