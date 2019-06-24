許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅

【明報專訊】政府暫緩《逃犯條例》修訂，態度軟化似有安撫民眾之意，算是暫時緩和緊張的政治及市場氣氛，刺激大市反彈；加上美國總統特朗普宣布將於G20峰會與國家主席習近平會面，股市瞬即迎來正面反應，恒指一舉反彈至28500點水平，成交亦終於突破千億。但投資者宜繼續留意成交是否能一直維持千億水平，因這一定程度上反映投資者入市信心，投資者信心增強，市况才有機會改善。
美國聯儲局公布會議紀錄，結果符合預期維持美息不變，並在最新聲明中刪除了對利率「保持耐性」之字眼，改為「密切關注」未來經濟前景及風險因素，若有需要才進一步決定採取適當措施，反映一連串不明朗因素已逐漸浮現，市場亦因此預期此為聯儲局將減息的一大暗示。
特朗普出招只考慮個人利益
聯儲局符合預期放鴿，市場亦重新聚焦於環球經濟前景及中美貿易談判上。特朗普突然連番釋放善意，先是暫停對中國有關知識產權處理方式的起訴至12月31日，又在Twitter大放消息，並表明會與習近平於G20峰會上會面。不過，特朗普早前才作出「威脅」，揚言中方須與美方進行會面，否則加徵關稅，令中方進退維谷局面。
雖然現時特朗普態度放軟，但市場亦不應過分樂觀，尤其特朗普本身就是股票市場最大的變數之一；加上政治市無路可循，特朗普的一言一行主宰港股走向，其出爾反爾的行事特色讓人「無路可捉」，經常肆無忌憚地對股市作出評論，又喜歡將自己的政績與股市表現掛鈎，因此特朗普這場「大龍鳳」或只基於個人利益及考慮為出發點而已。
儲定彈藥待回調入市
雖然現時大市一下子借消息炒上，突然變得歌舞昇平，但投資者要留意，特朗普經常反口覆舌，談判未見實際方向及進展，慎防大市在好消息「炒盡」之後會再度向下調整，因此投資者不宜對現狀太樂觀，應逢高減磅，獲利後儲定彈藥待大市回調伺機入市。