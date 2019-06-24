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黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸

【明報專訊】深圳高速公路（0548）主業收入來自收費公路業務，集團投資的或經營的收費公路項目，集中在廣東省，較具有大灣區發展概念，而其他省份的則有武黃高速、益常項目、長沙環路和南京三橋；按權益比例折算約622公里，其中65.7公里尚在建設中。今年4月份，集團旗下廣東省深圳地區的收費公路，部的日均混合車流量錄得上升，升幅介乎4.6%至20.8%，其中擁有100%權益的沿江項目，其日均路費收入按年升20.8%，表現最佳。

根據中國價計準則，今年第一季度，集團收入13.31億元（人民幣‧下同），按年跌0.8%，純利升17.7%至4.67億元；若扣除非經常性損益的淨利潤，則升6.5%至4.83億元。集團目前預計2019年總體營業收入不低於58.09億元。由於路費收入均以現金收取，帶來穩定的經營現金流。去年度，經營活動的現金流入淨額為32.22億元，按年增加8.3%。

至於土地項目開發與管理業務，2018年度由於貴龍開發項目交房數量有所減少，令房地產業務收入按年下跌10%至2.86億元。茵特拉根小鎮項目三期第一階段工程在2018年底已簽約銷售並回款105套，預期將於2020年年底前完工。梅林關更新項目計劃分三期進行建設，項目一期預計住宅可售面積約7.5萬平方米，保障房面積約4.2萬平方米，正在進行主體工程建設，並已取得項目預售許可證。

走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低9.1元（港元‧下同）吸納，中線目標9.9元，不跌穿8.7元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]

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