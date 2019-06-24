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陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大

【明報專訊】中美領導人通電話後確認將在G20會晤，貿易談判現曙光，刺激港股上周急升。恒指連續多日以「陽燭」回升，成交亦見增加，推動恒指重上28000點關口。上周初恒指成功收復20天線，其後更一度升穿50天線、100天線及250天線的重要阻力，走勢進一步轉強。隨A股市場持續回暖，港股亦有動力再向上。

上期本欄提到，6月下旬入市撈底博反彈，持貨至年底的話，贏面高達70%。拉近一點看，過去10年間，恒指7月的上升機會高達80%，平均升幅近4%，可見傳統「七翻身」之說法準繩度相當高。且不說今年下半年是升或跌，只知道單是7月份博反彈，勝算率已經很高，因此，現時是入市撈底的好時機。至於短期的上升目標，以黃金比率0.618（4月15日高位：30280點；6月4日低位：26671點）去計算，恒指有望看28900點進發。

選股方面，建議繼續關注較少受外圍氣氛影響的板塊。物管行業依靠其純內需的特性，在外圍眾多不明朗因素下，股價具不俗的抗跌力。上期推介的物管股奧園健康（3662）上周表現不俗，最多升逾一成，跑贏大市。今期推介另一物管股永升生活（1995），股價自上市以來一直走勢不俗，加上近日公布併購的利好消息，有助股價延續升浪。

擴物管業務 知名度競爭力增

單看「永升」此名字，難以聯想其母公司背景。永升生活是由北京、上海等地從事房地產開發的旭輝控股（0884）及大股東林氏兄弟持有。以旭輝在內地一二線城市的銷售實力，相信可帶挈永升未來在管規模方面有不俗的上升空間。集團去年收入為10.76億元人民幣，按年增加48.3%；毛利為3.09億元人民幣，按年增加68.9%；毛利率為28.7%，較2017年提升3.5個百分點。反映業績仍處快速增長階段。

近日集團公布，以現金4.62億元人民幣，收購內地公用停車場營運、物業管理及出租服務55%股權。收購的業務在青島、瀋陽、南京、蘇州、上海、濰坊及南昌管理及營運物業管理項目，物業管理組合主要包括商業及辦公大樓，於去年底所管理總樓面面積超過140萬平方米，自今年初已引入3項新管理項目，使其管理組合增加額外45萬平方米。是次收購，除可提升集團的品牌知名度及競爭力，更可進一步提升其市場份額。

內地物管行業集中度一向很低，行業仍處於整合階段，因此，具併購能力的物管公司，未來發展潛力相對較大，值得看高一線。建議3.4元可買入，上望3.8元，穿3元止蝕。

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]

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