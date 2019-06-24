謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應

當中，較具爭議的「明日大嶼」中部水域人工島相關研究，雖然已獲立法會工務小組委員會通過研究撥款，涉及約5.5億元，但仍需要提交財務委員會審議，原定排於上周五（21日）的議程內，惟尚有多個項目「排在前面」待審，即使加開會議，最終能否趕及7月中旬休會前審議，仍是未之知數。

另一個短期內登場的選項為公私營合作發展農地、即「土地共享先導計劃」。發展局長黃偉綸5月時表示，擬於6月、7月提交相關的具體建議予行政長官及行政會議，以及向立法會相關事務委員會等介紹擬議的計劃安排，當中計劃內逾六成的新增樓面會興建公營房屋，惟在大量的行政工作積壓下，未知計劃會否受影響而延後。

土地供應不應政治化

面對樓價踞高不下，社會一直竭力爭取解決「愈住愈貴、愈住愈細」的問題。回想去年「土地大辯論」大眾對增加房屋供應、改善居住環境的迫切訴求仍言猶在耳，如因為政治紛爭而導致相關工作暫緩，豈不是前功盡廢？

一般情况下，任何土地選項經撥款進行研究外，還要進行一連串規劃設計，公眾諮詢及評估等程序，其中，中長期土地供應由研究至落實，動輒需要十多年，實在有盡快開展的迫切性，刻不容緩，絕不應被政治紛爭而耽誤進度。

若然上述兩選項的建議及撥款未能如期於短期批出，恐怕土地供應只會進一步落後，急切等待上樓的劏房戶就只能繼續待在水深火熱之中。故此筆者冀望，立法會的議會工作能夠盡快重拾正軌；同時，政府汲取是次修例的經驗後，宜及早就房屋政策做好解說及宣傳工作，與持份者、以至社會大眾進行有效溝通，為政策推行打好基礎，順利開展。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]