李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌

小弟在今年首篇文章寫到「開宗明義，絕無含糊，就是看好今年股市」。如果股市像籃球比賽，一年四季就是四節，現在就是第二節尾段。第一季港股勢如破竹，第二季特朗普挑起「貿易戰2.0」，市場滿是風雨。但年初至今，恒指仍升約2700點，A股美股表現也好。筆者對於年初預言仍然充滿信心。

接下來的看點，有以下幾個（抱歉，並不包括香港政局）：第一，企業盈利。第二，中美關係（包括但不限於貿易戰）。第三，美元。第四，美國息口。當中第一點是不利因素，第二點中性偏淡，但第三四點應是有利市場。

各股仍利淡 市場心水清

港股的企業盈利明顯是利淡因素，早已提到分析員或要下調預測，中期業績後，可能看到更多盈利下調。中電（0002）的盈警算是個別事件，但東亞（0023）的盈警叫市場意外，只因公司已不是藍籌股才沒有受到應得的關注。執筆之時也看到營運半島酒店的大酒店（0045）發盈警。

另外，兩隻女性內衣股，黛麗斯（0333）和安莉芳（1388）也齊齊發盈警，有否打破了所謂的「口紅效應」（女為悅己者容，打扮開支不受經濟影響）？口痕朋友說可能因為經營艱難，都市麗人（2298）也委任22歲的關曉彤作代言人，不知是否打算踢走剛成婚，已45歲的林志玲？想志玲姐姐的代言費應較後輩為高吧！

留意現在市場甚有效率，上星期公布業績的股王維他奶（0345）見光即死，由於估值太高，表現太好，太多profit可take，業績略有差池就被洗倉。莎莎（0178）業績不算差，但也是因為估值仍不算「極殘」，業績後抽高半天，很快就打回原形。倒是中電（0002）史無前例的盈警，也只是拖低股價約5%。投資者心水清，盈警應不會太影響派息，而中電預期股息約有3.5厘——聽落不算太好，直到你發現美國10年長債債息甚至跌至不足2厘。

特朗普強硬 破局機會大

中美關係方面，大家可以化繁為簡，逆向操作。特朗普已展開連任工程，肯定不能對中國太軟弱（當然何謂強硬可以各自表述）。坊間統計，發現每當美股做好之時，特朗普就變得強硬。相反美股大跌（例如去年尾），他就即變死狗。現在美股又創新高，似乎又是特朗普反口強硬之時，市場似乎對習特會太樂觀了。小弟認為破局機會極大。

最後兩點，美元和美息，也和特朗普有關。上星期歐洲央行明示仍有減息及買債空間，氣得特朗普暴跳如雷，像小孩般投訴為何別人可以有低利息我沒有。事到如此，特朗普差不多已經打開口牌，千方百計希望壓低美元，以及美國息口。聯儲局的獨立性固然蕩然無存，但你看鮑威爾也只是打份工，去年鷹氣勃勃的樣子，恍如隔世。

美元很可能轉弱，短息方面減息已成定局，問題只是何時減及減多少。長債更加是愈跌愈有，2厘也不保。留意股市估值是相對於機會成本，美國長債債息，由5月頭的2.5厘跌至現在2厘樓下。筆者粗略估計，在估值不變下，這等於約恒指1500點的升幅。

短期股市走勢，應會像中電一樣。不利消息當然會有，但跌幅十分有限。因為2厘息的長債回報，實在是逼人買股票。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]