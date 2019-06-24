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潘啓才﹕重組的股票特別當炒

【明報專訊】這兩年炒財技股真係好難搵食，逼得我需要不斷尋找新機會，正面啲睇，這其實也是好事，因為如果唔係咁，如果市道大旺，我又點會去認識加密貨幣，搞礦場及共享空間？及至加密貨幣進入大熊市，我又立刻轉去搞劏房及學生宿舍，同時又再搞番老本行，幫助上市公司搵deals及進入上市公司做執董及主席。這些不斷出現的新機遇，其原因是我不會停下來去等，而是不斷的尋找。

財技股巿場有幾差？在香港，不用多講，只要看看「大夫系」，點樣在短短幾個月內，如何由幾十隻殼的殼主，市值加埋幾百億，到爆煲後，所持有的殼，不是長期停牌，就是被瓜分到不同市場人士。至於國內的玩家，也不遑多讓，就以下面這系為例，豐盛控股（0607）即使面對有名沽空機構Glaucus的攻擊，也能夠靜心面對，然後把它擊退，但在面對過去一年多，財技股市場多災多事之秋，表現已經變得難如人意。

報載，南京富商季昌群的豐盛控股短短5年內市值由5億元暴漲至高峰時的900多億元，主席季昌群身家亦跟着翻了幾番，躍升成為當時南京首富。不過巿傳其靠山、華融系賴小民去年落馬並被控嚴重違紀違法開除黨籍公職，以豐盛為核心的關係網絡呈現崩潰，單是豐盛及卓爾兩家公司市值，8個月間蒸發千億，大輸家除了是北水大媽外，部分大型基金亦陪葬。

重組要回本 需大炒特炒

如果看市值增長，豐盛市值由5億升至最高900多億元，足足升了180倍，如果看股價，股價升幅只是超過30倍，由賣殼後約0.13元，飈升至去年初最高近5元。這股票之所以曾經轟轟烈烈地炒了一轉，緣於其出生方式，因為這股是一隻重組股，重組股是一種可以生產出極乾股票的方法，所以有利於乾炒上天。

豐盛的重組搞了6年才成功，重組豐盛花了漫長艱苦歲月，由它在2008年4月從原大股東用約350萬購入36%股權開始，在經歷漫長的重組談判後，終於在2013年3月達成重組建議。

重組方案的重點是簡志堅通過供股，把控股的地位轉移給季昌群先生，其操作手法為進行1供4，供股價為0.05元，用公開發售形式，簡生承諾不參與供股，季生出任供股的包銷商，因此簡生及所有其他股東不供的股票，全部由季生獲得。所以在供股完成後，季生的持股由零變為53%，因而成為公司的控股股東。投資者如在2013年12月復牌時用0.15元買入，股價最多升約30倍。

我亦借機解釋一下為何重組的股票特別當炒：

首先，經過重組的股票，通常在公司倒閉前，曾轟轟烈烈炒過一次或好幾次，股東到處都是。不管這些股東是贏錢也好，輸錢也好，他們都是這公司的client base，很快召集回來，重新炒過。因股民有惰性，很喜歡炒以前買過的股票。故曾經炒過的股票也特別受歡迎。

第二個原因則是重組成本很高。如果新上市公司成本是5000萬元，一隻主板殼能賣到了7億元，那就什麼也賺回來了。但重組成本卻很高，搞下搞下，這樣付錢那樣付錢，很易便超過1億元，如果不在市場「做世界」，大炒特炒一頓，很難賺回成本。

重組專家都是炒股高手

第三個原因則是，公司的新上市，並不需要什麼財技，但是重組所牽涉到的財技更高，所以必須是專家，才能解決。所以，新上市公司的老闆很可能什麼都不懂，自然更不會炒股票，但是，重組者幾乎肯定是財技高手，其炒股票的動力自然也就更大了。

但也正是因為重組的股票特別容易炒高，特別多股民參與。因此，用上更高的成本去搞一家舊公司的復牌，也很可能值回票價。

www.phemey.com

[潘啓才 通天財技]

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