蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡

民粹抬頭 世間再無道德公義

當今這世界亂成一鍋粥，貧富極度懸殊，朱門酒肉臭，路有凍死骨，各國紛紛由極端民族主義人馬上台，自私自利，傷人利自，完全拋開道德公義，與鄰為壑，甚至衝突頻頻，香港也是如此，一個美好社會陷入混沌失控。小金人以前解釋過這本源於美國在2008年後的量化寬鬆策略，放水攤薄毒性，隨後各國都被捲入放水遊戲。過去10年，各國貨幣供應應該增加了三、四倍，萬物騰貴，房價上天，你說怪誰，香港的蠢豬們不認清始作俑者，這一切就是你大爺美國搞出來的，懂嗎？睜開你們的雙眼。

各國爭放水 股市崩盤推遲

2018年過去一年多，美國信誓旦旦加息收水，加了幾次後，無數的人都說加周期來了，資產泡沫完了，然後呢？今天的美國人卻告訴你，sorry，放水又來過，光是今年就有可能減息兩次以上，管它死後洪水滔天，今天最重要，世界亂局關我什麼事，其他人進地獄去。今天美國不顧一切，又放水淹田，後果很嚴重。第一，股市的大崩盤會推遲，很明顯各國也會緊跟美國放水步伐，你看歐盟，你看澳洲、印度，當然，中國也是，沒辦法，老大這樣做，你不跟，你當場輸。如果全球又進入放水淹田的無羞恥境地，對實體經濟的影響不會太明顯，實體經濟現在疲不可興，而且全球進入反全球化的階段，需求下降，你再打嗎啡也沒用。可是全球又放水，卻會造成資產價格進一步上漲，股市也無法有限反映實體經濟的頹勢，股市的崩盤被往後推遲。

全球滯脹 明年中發生

你看看美股，對降息反應如此敏感，當然7月17日真正降息後，股市可能又會跌，可是如果美國10月又降息，可能又會反彈，這種態勢可能會一直延續下去，直到實體經濟崩潰，直到CPI大幅飈升，經濟進入滯脹的困境，這會在什麼時候發生，小金人覺得全球性的滯脹應該在明年中發生，在這以前，各國無恥的放水，肆無忌憚，毫無底線，那股市會不會崩盤就難說了，說不定有一個最後狂歡也說不定。這需要大家警惕，經濟差，世界一片混沌，衝突連連確實存在，可是股市和資產價格卻在放水淹田的無恥行為下，喪失反映經濟前景的功能，有可能出現最後的狂歡。這種像極了中國魏晉時代吃五石散的行為，身體不好，狂吃五石散，吃了以後表面精神不錯，可對冷熱反應極大，非常敏感，人很煩躁，最後枯竭而死。

這種情况下，咱們作為資本市場的參與者，絕對值得深思，如何佈置避過一劫絕對重要！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]