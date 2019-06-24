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2019年6月24日星期一
「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫
G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
「今時今日搞傳媒好慘」 籲政府准跨媒體經營
中國兒童護理合營公司解散 未交代資金下落
霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股
中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱
往績回顧﹕上月薦鐵貨 5周升38%
特朗普施壓減息爭連任
VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖
自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍
金管局要求管理信用卡業務風險
羅兵咸永道：企業網絡保安改善進度緩慢
蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權
羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」
張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌
環球數據前瞻
金子：友邦購證勁升 轉吼20074
張兆聰﹕金價勢破位 金礦股可收集
蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡
潘啓才﹕重組的股票特別當炒
李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌
謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應
陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大
黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸
許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅
頻出遊購全年旅保更划算
旅遊保險索償案例
陸振輝：內地漸多省份景點 60歲以上旅客免門票
陳增濤：Laurent Ponsot的魅力
謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對
陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達
陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網
林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活
技術取勝：中糧油重上50天線
看圖析市：恒指27500點之上做好
潘迪藍：減息變數多 買美銀行股避險
蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元
李順威：巿場估錯邊 股債挾升
劉思明﹕港股須突破確認升浪
何啟聰：趁績後急跌 維他奶購20085
瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768
摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558
周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者
何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠
何濼生﹕中國經濟不再單純追求數字
王弼﹕投資海外物業分散風險
曾淵滄﹕順應市場預期選增長股
湯文亮：星港競爭並不公平
陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺
廖偉強：珍惜香港這片福地
布少明：豪宅下半年發威
李志成：樓市升跌還看G20
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢
龐寶林：高息債迎新一波升浪
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
本月樓宇買賣登記料6400宗 按月跌近四成
四區新樓大增 地區商場看高一線
內地生斥1.3萬 租薈蕎開放式戶
意堤 愉景灣30年首見開放式
新盤搶客 瓏門二手交投急挫
減息期至 債券升勢有餘未盡
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
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「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫
G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
「今時今日搞傳媒好慘」 籲政府准跨媒體經營
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霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股
中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱
往績回顧﹕上月薦鐵貨 5周升38%
特朗普施壓減息爭連任
VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖
自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍
金管局要求管理信用卡業務風險
羅兵咸永道：企業網絡保安改善進度緩慢
蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權
羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」
張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌
環球數據前瞻
金子：友邦購證勁升 轉吼20074
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蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡
潘啓才﹕重組的股票特別當炒
李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌
謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應
陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大
黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸
許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅
頻出遊購全年旅保更划算
旅遊保險索償案例
陸振輝：內地漸多省份景點 60歲以上旅客免門票
陳增濤：Laurent Ponsot的魅力
謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對
陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達
陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網
林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活
技術取勝：中糧油重上50天線
看圖析市：恒指27500點之上做好
潘迪藍：減息變數多 買美銀行股避險
蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元
李順威：巿場估錯邊 股債挾升
劉思明﹕港股須突破確認升浪
何啟聰：趁績後急跌 維他奶購20085
瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768
摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558
周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者
何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠
何濼生﹕中國經濟不再單純追求數字
王弼﹕投資海外物業分散風險
曾淵滄﹕順應市場預期選增長股
湯文亮：星港競爭並不公平
陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺
廖偉強：珍惜香港這片福地
布少明：豪宅下半年發威
李志成：樓市升跌還看G20
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢
龐寶林：高息債迎新一波升浪
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
本月樓宇買賣登記料6400宗 按月跌近四成
四區新樓大增 地區商場看高一線
內地生斥1.3萬 租薈蕎開放式戶
意堤 愉景灣30年首見開放式
新盤搶客 瓏門二手交投急挫
減息期至 債券升勢有餘未盡
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