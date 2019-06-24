張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌

大摩調查顯示，市場對於美國經濟前景看法審慎，但只有30%受訪者預期2020年進入衰退的，2021年則高達40%。但6月份美國製造業PMI初值已跌至50.1創9年新低，情况又似乎較想像中更差。美國製造業PMI過去都曾出現下跌周期，上一次由2014年第3季至2016年第2季，而2012年至2013年則相當飄忽。某程度上，美國製造業情况就是被中國經濟牽着走，中國2015年開始棚改貨幣化、開閘放水，美國經濟就於2016年第2季見底回升；2012年至2014年中國經濟有反彈無上升，美國製造業指數也缺乏方向。

美製造業PMI與中國經濟關係密切

因此，中國刺激經濟的話，全球都會受惠，若拒絕開閘放水，則經濟都會偏弱。中國貨幣政策在今年4月份已改為邊際上收緊，近期則推出面些小規模刺激政策，如專項債可當作基建項目本金、鼓勵地方放鬆汽車限牌及嚴禁新能源汽車限行限購等、放寬創業板重組限制等，但整體來看沒有大力度的刺激。從基本因素出發，中國地方政府和企業的債務水平都偏高，過去3年就是鼓勵民眾購房來拯救它們，但現在連民眾桿槓水平也不低，即使中央減稅降費加大財政刺激力度，局面極其量也是穩而不強。另一個問題是M2和名義GDP的增速相當接近，沒有多餘的資金流向股市，A股年初由估值推動而急彈，但也無法出現狂牛。

金價動力爆發 買小型金礦股ETF

從中國國債利率來看，過去一個月10年期債息仍維持在3厘以上，完全沒有參與全球債券大牛市，一個原因是市場對於人行減息降準的預期不高。若中國開閘放水不再是國策，則歐美就難免持續寬鬆，金價窄幅上落長達6年後也終於向上突破。破位後，金價能否再試歷史高位？成功預計1987股災的知名對冲基金投資人Paul Tudor Jones在金價突破前，就預期升破1400美元後，下一站是1700美元，並揚言黃金是未來12個月至24個月的最佳投資。技術分析一句名言，no big move without a breakout，當6年的阻力也被衝破，意味積累多年的動力正在爆發，本周會減持500股恒生H股ETF（2828），買入200股小型金礦股ETF（GDXJ），看看會否有意外驚喜。

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