羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」

趙小燕解釋，未來目標是創造市場需求，尋找具潛力的媒體內容後，將其發行到外地，同時提供在地化宣傳及商品授權，令業務模式更難被競爭對手複製。

提供增值服務 難被競爭者複製

趙小燕表示，近年集團引入《我的英雄學院》日本動畫到香港，令品牌大熱，集團乘勢推出周邊產品。她強調，「Content is king（內容為王）」，新舊內容均有其價值，集團於10多年前曾將《流星花園》發行到香港及東南亞，掀起偶像劇熱潮，近年內地重拍《流星花園》，集團則將舊版《流星花園》發行到Netflix串流網站平台。趙小燕表示，近年集團積極拓展自家內容，現時已投資4套動畫，包括改編自五十嵐大介筆下漫畫《海獸之子》的日本動畫電影。

趙小燕又稱，以往集團主要與免費電視台合作，在黃金時間播放兒童卡通，並售賣周邊產品，隨着科技發達，媒體播放渠道不斷改變，現在串流平台提供同步首播、點播等，增加更多內容發行渠道。她表示，現時仍會與免費電視合作，播放動畫以宣傳周邊產品，並延長動畫熱潮周期，但近年免費電視相關發行收入佔比減少。

內地串流平台競爭劇烈，間接「搶貴」節目轉播費，趙小燕認為，動畫製作技術不斷改進，節目成本自然提高，加上內地經濟發展迅速，以及營運成本上漲，獲取節目成本相應提高，但集團多以佣金形式賺取收入，節目發行費愈高，收入金額愈大，故影響不大。