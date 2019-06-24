蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權

家樂福門店料併入蘇寧網絡

蘇寧易購表示，今次收購家樂福中國，在鎖定國內優質大型綜合超市資源的同時，還將加速推進快速消費品類業務的擴展與專業化營運，更為旗下多種業態融合創新帶來全新探索。收購後會將家樂福門店進行「數字化改造」，建設線上線下融合的超市消費，同時蘇寧線下超過6000家蘇寧小店可與家樂福門店聯合，完善配送網絡，提高物流效率並節省成本。

去年收入跌8% 蝕5.8億

家樂福中國於1995年正式進入內地市場，目前全國設有210家大型綜合超市以及24家便利店，但近幾年銷售額不斷下滑，傳統超市模式在與新型電商競爭下陷入困境，去年家樂福中國收入299.58億元，按年減少7.7%，虧損從11億元收窄至5.78億元。

今年5月初，外電彭博已引述知情人士稱，家樂福集團正透過商業顧問為中國業務尋找潛在買家，但當時家樂福發言人表示，出售中國業務並不在議程上。