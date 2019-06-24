經濟
下一篇 上一篇

羅兵咸永道：企業網絡保安改善進度緩慢

【明報專訊】去年本港多家大型企業發生網絡保安事故，引起社會關注。羅兵咸永道網絡安全及私隱合伙人顏國定（圖）認為，雖然不少企業增加資源和人手，但網絡保安改善進度緩慢，他們每星期最少一次協助客戶處理。他認為，除了人才缺乏，要改變公司用戶習慣以提升網絡保安亦不容易。

大多事故屬「低級錯誤」

當客戶發生網絡保安事故，該行可派員支援，顏國定表示，去年只有三成事故是黑客精心策劃的攻擊，其餘事故都是由於內部系統對外開放等「低級錯誤」，增加被入侵機會。雖然不少問題可經由改變行政程序改善，但顏國定認為，情况未有太大的改善，即使公司有網絡保安人員，但關注熱潮過後，要公司改變既有做法不易，例如雖然改用雲端存取比USB儲存更易偵測保安問題，但仍有公司以不方便為由而不了了之。

對於中小企而言，顏國定指這些企業的風險更高，這些公司較缺乏資源，也接觸不到網絡保安人才。他們較少公司和客戶資料被竊取的問題，更多是被黑客以勒索病毒攻擊，加密公司硬碟資料威脅交付贖金，因為被勒索的金額通常為一至兩個比特幣，等於數萬港元，代價不高因此改進網絡保安的動機不大。該行近期針對中小企推出網絡保安方案「群禦盾」，監察網絡攻擊的先兆，被攻擊後通知受害用戶，加快找出問題和修復的速度，收費按公司人數收費，每人年費為數百元。

中小企改善網絡保安動機較低 風險更高

對大型企業，羅兵咸近期推出網絡安全即服務（Cyber as a Service，簡稱CaaS），應用機器人流程自動化、大數據及雲端運算，協助監察企業傳來的數據，在整個組織內實施有效的監督制度和主動的風險管理。顏國定表示，相對發生事故後才回應，大型企業採取CaaS模式的趨勢正增加。

現時本港善於網絡保安攻防的人才不多，顏國定指人才供不應求，雖然不少大企業即使以百萬年薪招聘網絡保安負責人亦不易覓得人選。上周四羅兵咸舉行第三屆黑客日（HackaDay）活動，邀請9間香港和澳門大學的學生參與，向他們提供模擬情境參賽學生尋找漏洞駭入系統，今年主題新增近年熱門的區塊鏈，破解利用區塊鏈建立的智能合約出現的保安問題。

相關字詞﹕資訊科技 網絡攻擊 顏國定 網絡保安 羅兵咸

上 / 下一篇新聞

「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫
「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫
G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續
G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
「今時今日搞傳媒好慘」 籲政府准跨媒體經營
「今時今日搞傳媒好慘」 籲政府准跨媒體經營
中國兒童護理合營公司解散 未交代資金下落
中國兒童護理合營公司解散 未交代資金下落
霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股
霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股
中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱
中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱
往績回顧﹕上月薦鐵貨 5周升38%
往績回顧﹕上月薦鐵貨 5周升38%
特朗普施壓減息爭連任
特朗普施壓減息爭連任
VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖
VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖
自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍
自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍
金管局要求管理信用卡業務風險
金管局要求管理信用卡業務風險
蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權
蘇寧易購斥資48億人幣 購家樂福中國八成股權
羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」
羚邦靠引入動畫上市 堅持「內容為王」
張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌
張兆聰﹕現金水平高 股巿易升難跌
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦購證勁升 轉吼20074
金子：友邦購證勁升 轉吼20074
張兆聰﹕金價勢破位 金礦股可收集
張兆聰﹕金價勢破位 金礦股可收集
蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡
蔡金強﹕洪水滔天 最後狂歡
潘啓才﹕重組的股票特別當炒
潘啓才﹕重組的股票特別當炒
李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌
李聲揚﹕盈警雖頻 股市難大跌
謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應
謝偉銓﹕勿讓政治紛爭耽誤土地供應
陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大
陳政生﹕併購擴市佔 永升潛力大
黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸
黃德几﹕具大灣區概念 深高速候低吸
許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅
許繹彬：防特朗普變數 港股逢高減磅
頻出遊購全年旅保更划算
頻出遊購全年旅保更划算
旅遊保險索償案例
旅遊保險索償案例
陸振輝：內地漸多省份景點 60歲以上旅客免門票
陸振輝：內地漸多省份景點 60歲以上旅客免門票
陳增濤：Laurent Ponsot的魅力
陳增濤：Laurent Ponsot的魅力
謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對
謝紹榮：「後生買股票 老來買債劵」未必對
陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達
陸振球﹕看好比特幣 可買fb萬事達
陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網
陸振球﹕美國鋪路減息 股市有了保護網
林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活
林少陽﹕大家樂績佳 留意大快活
技術取勝：中糧油重上50天線
技術取勝：中糧油重上50天線
看圖析市：恒指27500點之上做好
看圖析市：恒指27500點之上做好
潘迪藍：減息變數多 買美銀行股避險
潘迪藍：減息變數多 買美銀行股避險
蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元
蘇沛豐﹕香港電訊破頸線看13.8元
李順威：巿場估錯邊 股債挾升
李順威：巿場估錯邊 股債挾升
劉思明﹕港股須突破確認升浪
劉思明﹕港股須突破確認升浪
何啟聰：趁績後急跌 維他奶購20085
何啟聰：趁績後急跌 維他奶購20085
瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768
瑞銀亞洲﹕金價破5年高位 紫金Call 28768
摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558
摩根大通亞洲﹕平保上破90元 看好購28558
周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者
周顯﹕社會愈動盪 愈有利狡猾投機者
何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠
何國良﹕倘進一步開放外險 已扎根內地公司先受惠
何濼生﹕中國經濟不再單純追求數字
何濼生﹕中國經濟不再單純追求數字
王弼﹕投資海外物業分散風險
王弼﹕投資海外物業分散風險
曾淵滄﹕順應市場預期選增長股
曾淵滄﹕順應市場預期選增長股
湯文亮：星港競爭並不公平
湯文亮：星港競爭並不公平
陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺
陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺
廖偉強：珍惜香港這片福地
廖偉強：珍惜香港這片福地
布少明：豪宅下半年發威
布少明：豪宅下半年發威
李志成：樓市升跌還看G20
李志成：樓市升跌還看G20
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：維他奶（0345）
歐宸銘．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢
盧楚仁：相對美日 英鎊難脫弱勢
龐寶林：高息債迎新一波升浪
龐寶林：高息債迎新一波升浪
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂
尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
本月樓宇買賣登記料6400宗 按月跌近四成
本月樓宇買賣登記料6400宗 按月跌近四成
四區新樓大增 地區商場看高一線
四區新樓大增 地區商場看高一線
內地生斥1.3萬 租薈蕎開放式戶
內地生斥1.3萬 租薈蕎開放式戶
意堤 愉景灣30年首見開放式
意堤 愉景灣30年首見開放式
新盤搶客 瓏門二手交投急挫
新盤搶客 瓏門二手交投急挫
減息期至 債券升勢有餘未盡
減息期至 債券升勢有餘未盡