自研AI系統升級 辨識交易時間快10倍

去年所有VISA交易均使用AI分析

隨着網上消費日增，VISA估計至2021年，全球已連接的電子支付設備數目將達到250億部。VISA亞太區首席風險官康寧漢表示，網絡罪犯將覬覦數碼化產生的大量數據。因此今次推出的港澳《支付安全藍圖》，將採用更強大的人工智能系統，由以往的3DS 1.0計劃升級至3DS 2.0計劃，分析的速度比以往快10倍。VISA希望至明年，所有發卡機構及商戶的系統都可支援3DS 2.0。

具體而言，綜合機器學習及深層學習技術，VISA可分析超過500種獨特的風險特性。VISA韓國及蒙古區首席風險官Chris Kang表示，透過人工智能分析，VISA會為每宗交易即時給予一個風險評分，評分由0至100，愈高分代表虛假交易的風險愈高。VISA會根據客戶日常消費數據及支付習慣，預測客戶的行為，從而更精準地分析每筆交易。然而，VISA的風險評級只是給予銀行的一個建議，銀行最終會根據內部政策及風險承受能力，自行決定是否要暫停該筆交易。