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VISA推動卡資料代碼化 增消費者保障 港澳欺詐交易上升 推行支付安全藍圖

【明報專訊】隨着電子支付持續增長，支付安全成為銀行、商戶以至監管機構的首要任務。VISA指出，港澳地區欺詐交易比率，在去年第三季「受個別事件影響」一度按季急升兩倍。VISA計劃讓全港合作商戶參與代碼化（Tokenization），鼓勵商戶把客戶信用卡資料變成代碼（Token）。若能做到，即使商戶系統被入侵，客戶資料亦不易被盜取。

明報記者 廖毅然

去年國泰（0293）大規模泄露客戶資料，引來社會對網絡安全的憂慮。VISA亞太區首席風險官康寧漢表示，受個別事件影響，港澳地區的無卡支付（主要為網上交易）欺詐交易比率在去年第三季急升（見圖），以致高於環球0.1％的平均水平，至今年才重回歷史平均水平。VISA不願透露港澳地區的實際欺詐交易比率，但指出去年第三季數字按季增加兩倍。

去年第三季港澳欺詐交易比率急升

欺詐交易上升，促使VISA推出港澳區的《支付安全藍圖》，新任VISA香港及澳門區總經理史美琪表示，香港在近兩年相繼推出「轉數快」、開放API及虛擬銀行，科技不斷帶來嶄新支付和收款方式，同時亦引來潛在風險。

在《支付安全藍圖》中，最需要商戶配合的步驟是把數據代碼化。VISA希望在2020年，年交易宗數達100萬宗的商戶可以做到把客戶資料代碼化。至2021年，全部與VISA合作的商戶都能把客戶資料代碼化。

信用卡資料變成代碼 僅VISA能讀取

一旦商戶把客戶的信用卡資料變成代碼，即使商戶的系統被入侵，對方亦不會盜取到客戶的信用卡資料。具體而言，代碼化是指商戶把客戶的信用卡資料，主要為16位數字的卡號碼以及到期日，變為代碼，在交易進行時才把代碼傳送予VISA解碼並確認客戶身分，整個過程中，商戶及其收單行都不會讀取到信用卡的真實資料。VISA建議，不單在交易時進行代碼化，由客戶把信用卡資料登記在網上或應用程式內的時候，商戶就要把資料變成代碼。

建議發卡行向客戶通知所有交易

整個港澳地區的《支付安全藍圖》主要有4項措施，除了與商戶合作把客戶資料代碼化，還包括做好資料保障、利用3DS 2.0人工智能分析每一宗交易、及授權消費者（見表）。

所謂授權消費者，是指推出措施讓消費者可以更主動地保障個人資料。例如VISA提到，會在今年建議所有電子錢包在綁定信用卡時，加入雙重認證的步驟。另外，又提出會在2021年時，建議所有發卡行向客戶就每宗交易作通知。

相關字詞﹕金管局 信用卡 電子支付 代碼化 虛假交易 網絡安全 私隱洩露 國泰航空

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