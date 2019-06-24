特朗普施壓減息爭連任

上周美國不論政治及經濟均出現重大事件，特朗普周二晚在選舉關鍵州份的佛羅里達州宣布參加2020年大選競逐連任總統，並且以「維持美國偉大」（Keep America Great）為口號；特朗普在4月透過Twitter再度批評聯儲局，指如果聯儲局工作做得好，美股應已經再上升5000到10000點，GDP增長會遠超4%而不止是3%，結果聯儲局上周三議息會議雖然維持利率不變，但紀錄顯示17名與會官員中，有7人認為在今年內減息0.5厘屬正確舉動，另一人則認為應減息0.25厘。

最新利率期貨顯示巿場預期下月議息會議減息機會率達100%，當中減息0.25厘及0.5厘的機會率分別達72%及28%，而在今年底前減息3次共0.75厘的機會率達41.2%。

經濟強仍減息 穩定市場

目前美國失業率跌至3.6%近50年低位，經濟最大支柱消費市場增長理想，聯儲局有何理據減息呢？當局認為，雖然通脹接近2%的目標是最可能的結果，但不確定性有所增加，將密切留意有關數據對經濟前景的影響，亦會採取適當措施維持經濟擴張。

柯睿思接受訪問時分析，若聯儲局是次真的在經濟暢旺時減息，原因是當局十分看重穩定市場信心，通脹受控亦令它有條件放寬銀根；因為美國貿易政策的不明朗因素去年第四季令美股顯著波動後，而美國10年期國債孳息率近日亦跌穿2厘引發衰退疑慮，這可能間接影響企業投資信心及消費者信心，導致經濟增長放緩。

美股升跌 特朗普最關注指標

市場普遍認為，假如聯儲局下月真的減息，顯示美國經濟增長放緩，特朗普因此亦急於中美貿易戰停火，但柯睿思卻不認同，「我覺得(特朗普)總統先生非常專注一項指標——股市，假如美股向好，他會認為是好事，在貿易談判中立場將對中國更強硬。特朗普相信減息有利股市，而這暫時看來是正確的，當聯儲局近月放聲氣可能減息，美股反應十分正面」。

柯睿思強調，以減息推升股市並不是長線持續可行的方法，他相信聯儲局仍會維持獨立，聚焦於經濟數據來決定是否減息，不會受特朗普的言論影響。他又說，特朗普要求聯儲局減息，更可能是一種政治策略，因為一旦聯儲局不配合，而美國經濟明年增長失速，特朗普便可以諉過於聯儲局，跟着繼續呼籲選民投票給他。

經濟好但民望低 連任勝算難測

至於明年美國總統大選，特朗普有否連任勝算呢？柯睿思分析，雖然特朗普上任以來民意調查的支持率一直低於50%（見圖），似乎顯示他連任機會不大；但另一方面，目前美國經濟穩健、消費信心理想及失業率處低位，過去數據顯示，大多數總統均能在這樣的情况下連任。同樣要考慮的是，特朗普是一個非常規的總統，支持及反對他的民意各走極端，目前很難預測投票當日美國民眾將如何選擇。

另外，民主黨選出哪位候選人挑戰特朗普當然也重要，柯睿思指出，雖然在上屆奧巴馬政府期間任副總統的拜登暫時在民意調查中領先，但這只是因為他的知名度較高而已，暫時不能排除將有其他新星湧現， 估計情况要到明年第一季才會明朗。

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