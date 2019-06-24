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中美競爭合作並存 可避修昔底德陷阱

【明報專訊】中美會否跌入「修昔底德陷阱」，即在1945年二戰結束後一直穩踞「世界一哥」地位的美國會否不惜代價去遏制正在崛起的「世界二哥」中國以避免被爬頭呢？柯睿思分析，這的確是重大風險，並且可能是未來10年全球最重要的議題。

柯睿思解釋，修昔底德陷阱源於公元前五世紀雅典與斯巴達的戰爭，當時斯巴達已是傳統強國，雅典則是崛起中的強國，該理論認為崛起的強國必然要挑戰傳統強國，而傳統強國也必然強硬回應，故此兩國之間的戰爭屬不可避免，但他認為這套2000多年的理論未必可應用在今日的中美關係，「我認為中國與美國的確對很多議題有不同看法，例如美國對中國（政府引領市場）的經濟發展模式十分顧慮，擔心這樣可能對美國企業構成不公平競爭，但與此同時，中美之間有很多地方互相依存，美國向中國入口很多產品，中國也向美國入口不少產品，兩國也會合作解決朝鮮等地區安全事宜，所以世界一哥不一定要與世界二哥打仗，在今時今日的世界，兩個國家可既有合作又有競爭，不一定要兵戎相見」。

憂慮中國政府補貼企業 對美國不公平競爭

柯睿思強調，美國主流民意並非遏制中國發展，而是希望中國與美國公平競爭，包括加強合作保障知識產權，「我們（美國）無意遏制中國，我們認為若中國經濟繼續發展，會令我們有更大的市場，有更多投資機會，這是非常正面的事。我們的顧慮是中國採取政府引領市場的混合發展模式，有很多政府機構藉着補貼鼓勵企業發展國策所扶持的產業，這造成不公平的競爭。

「還有強制技術轉移及保障知識產權的問題，美國目前擁有很多知識產權，這是過去大量投資的成果，但有些國家或競爭對手卻不付錢便任意使用，這等同盜竊；中國近年也逐步發展愈來愈多的知識產權，它也希望保障知識產權，避免它被其他人盜竊，就此而言，中美兩國有共同目標，有空間加強合作。」

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