霸菱柯睿思：中美下季可達貿易協議 續看好美股

明報記者 葉創成

美國總統特朗普上周二早上發推文，指他與中國國家主席習近平「進行了很好的電話交談」，而他本周將會與習近平在G20峰會上會面。央視當日亦報道，習近平願意與特朗普在G20峰會期間會晤，並就有關中美關係發展的根本問題交換意見；習近平指出，最近一段時間，中美關係遇到一些困難，不符合雙方利益，「中美合則兩利、鬥則俱傷」；中美作為全球最大兩個經濟體，要共同發揮引領作用，推動G20大阪峰會達成積極成果，為全球市場注入信心和活力。

在上期封面故事，百達資產管理首席策略師Luca Paolini預期中資股未來5年將迎來牛市，而安聯環球投資策略師杜納恩（Neil Dwane）則指他對本周G20峰會的習特會樂觀其成， 中美官方在上周二落實習特會，帶動恒指全周勁升1355點或5%，是去年11月首周以來最佳表現。是次習特會有何成果，對港股後市的影響舉足輕重，今期封面故宏專訪在2009年至2012年、上任美國總統奧巴馬首屆任期擔任財政部副助理部長的柯睿思詳細分析。

物聯網漸普及 美生產力回升

柯睿思指出，雖然本季以來美國製造業相關數據並不理想，惟勞工生產力卻錄得近5年以來最佳升幅（見圖），相信是企業妥善科技應用的成果，例如物聯網正在當地逐漸普及，令企業更有效收集儲存及分析客戶數據以掌握其需求，應用層面廣泛，包括航空、能源、採礦、農業及製造業等，假若此增長趨勢能夠持續，對企業盈利屬十分正面，「即使近月美國工資增長加快，但只要當地勞工的生產力繼續上升，這意味在支付較高工資後，企業可以在其他領域節省成本，令某一產品的整體生產成本不升反跌，即使產品售價不變，利潤率亦可上升」。

除了生產力增長加快的正面消息外，柯睿思指出，美國經濟整體表現亦維持理想，原因是當地失業率上月仍處於3.6%近50年低位，國民不愁工作樂於消費，零售銷售上月仍按年增長3.2%；由於美國消費市場佔經濟比重高達六成，當地消費市場保持暢旺，有利經濟繼續穩健增長。

向華加關稅對美消費影響待觀察

由此可見，雖然美國政府去年7月已開始向500億美元中國產品徵收25%關稅，但暫時貿戰對美國消費市場影響不大，柯睿思解釋，有關產品主要是中間產品（Intermediate Good）、並非直接售予消費者，加上人民幣期內亦貶值近一成，抵消部分加徵關稅的影響。

向前望的話，柯睿思分析，美國上月宣布將另外2000億美元中國產品關稅稅率由10%調高至25%，並且擬向餘下逾3000億美元中國產品加徵25%關稅，這些產品大部分均屬消費品，即使部分關稅成本可轉嫁予中國廠家及美國企業，但有關產品的零售價無可避免上升，消費者要捱貴貨，對消費市場有不利影響。當然，美國買家可以向中國以外的國家採購產品，但成效如何有待觀察。

若關係續惡化 中美經濟均衰退

假如中美貿易戰處理不善、繼續惡化，柯睿思強調，此舉不止令兩國消費市場可能轉弱，企業投資亦有機會減慢，可以令中美經濟均陷入衰退，而這相信是兩國政府均不希望發生的事情；考慮到貿易戰屬對經濟表現攸關的重大問題，他相信中美聯手避免衝突進一步升級的機會頗大。因此，他期望隨着習特會本周在大阪進行，兩國貿易談判團隊此後可重啟貿易談判，並於今年夏天或秋天達成和解協議，但他認為亦不能夠完全排除兩國繼續角力的可能性：「假如純粹考慮經濟因素的話，中美達成貿戰和解協議屬合理合情；但目前的問題是我們還有政治因素要考慮，故此兩國不一定能夠達成協議，不可排除貿易戰進一步升級的可能性，即使這是低概率的事情」。

柯睿思總結說，在美國消費市場暢旺，上市公司資產負債表穩健，以及估值相對吸引（目前市盈率已低於去年）的情况下，他相信美股在下半年仍可看高一線。事實上，美股三大指數標指、道指及納指上周分別上升2.2%、2.4%及3.0%，標指上周五更創2964點的歷史新高。

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