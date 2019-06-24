經濟
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中國兒童護理合營公司解散 未交代資金下落

【明報專訊】曾是基金愛股、前稱青蛙王子的民企中國兒童護理（1259），近年易主後開展多項無關本業的業務，其中前年與擁有「發記甜品」新煮意（8179）合作，雙方投資合共4000萬元，在內地以「發記甜品」品牌發展甜品及果汁飲料製造與銷售業務，但據本報發現，事隔僅一年合營公司已被解散，業務與資金下落卻毫無交代。本報上周向公司電郵查詢，惟截稿前無回應。

伙拍新煮意 以發記拓內地果汁業務

中國兒童護理在2017年11月發公告，與新煮意成立合營公司，以發記品牌發展甜品及果汁飲料製造與銷售業務，並定下每年不多於5000萬樽產品的目標。雖然公告內容並未提及合營公司名稱，但據本報查冊所得，合營公司是中國兒童護理及新煮意在2017年11月29日成立的麗滙集團。

不過，此後兩家公司未有再提及這項業務，年報亦無交代合營公司情况，而麗滙集團更在去年12月申請撤銷註冊，目前公司狀態為「已被解散」，而兩家公司不但無提及業務狀况，當時成立公司的資金去向亦無交代。

兩公司無提業務狀况

翻查資料，中國兒童護理及新煮意兩間公司關係密切，前稱喜尚的新煮意在2015年，向當時是公司「太子爺」、現主要股東黃泰昌兄弟黃泰俊，以最多1億元收購發記49%權益，發記創辦人黃逸璋黃逸東兄弟仍持51%股權；同年發記在內地成立發記甜品（中國），新煮意持有49%股權，而公司的合營伙伴未被提及，直至中國兒童護理在2017年成立合營公司的公告中，才首次披露中國兒童護理持有發記中國的15%股權。

另一方面，黃泰昌曾是中國兒童護理於2017年收購一批牛潭尾地皮的持有人。黃泰昌在2009年曾以1.2億元將多幅元朗牛潭尾地皮售予股壇活躍人士江龍章旗下赤兔資本；而2017年初起曾任中國兒童護理執董的馬志明，亦曾是黃泰昌旗下的匯豪按揭董事，他至今亦是發記中國的董事之一。

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