遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區

邱達昌指出，在當前樓市下，與其在港購入兩幅地「隨時輸身家」下，遠展短期內難以大舉在港增加土地儲備。最近遠展委任立法會議員石禮謙出任獨立非執行董事，問到同為高銀（0530）獨董的石禮謙早前帶頭建議公司「撻訂」啟德地皮，邱達昌笑言「我自己都覺得香港地產危險」，他覺得香港樓市已難以再升，因已與市民支付能力脫節。

物色合港人口味住宅酒店項目

相比發展香港，邱達昌認為，在中美貿易戰角力下，正醞釀脫歐的英國，會有更多內地人到當地讀書及置業，正留意在當地增購土地儲備。同時，他亦有意在如中山、珠海及深圳等鄰近香港的大灣區城市，物色適合港人口味的住宅、酒店連停車場發展機會，期望在今年內至明年有眉目，亦不排除與內地發展商合作。

冀5至10年經常收入增至30億

隨着遠展透過發展酒店、停車場及博彩業務，令經常性收入壯大至10億元，邱達昌期望，在未來5至10年後，遠展的經常收入可以增至30億元水平。

集團董事總經理孔祥達指出，除了可以進一步抵押手上逾200億元資產淨值的酒店，取得資金用作高回報項目投資外，亦可以將海外的非帝盛品牌酒店放售，甚至將英國或澳洲的酒店資產打包成按揭信託，可引入新資金投資之餘，亦保留集團在該等酒店的管理權。