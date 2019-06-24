G20習特會前炒高 分析：航運股升勢難持續

上周航運股多反彈 東方海外續跌

不過，上星期國家主席習近平與特朗普通電話，兩國又確定本周五舉行的G20峰會，兩國元首將會見面，消息為貿易摩擦降溫帶來曙光，也令一眾航運股反彈，累計上星期，除了東方海外（0316），其他主要航運股均錄升幅（見表）。

有外資航運分析員指出，去年11月習特會前，航運股也曾出現一波升勢，當時主要憧憬兩國可望達成協議，今次情况雖有雷同，但要注意是，市場普遍對兩人今次見面有「很正面結果」期望不大，能夠不惡化已經很好，所以航運股的上升動力未必可持續。

交銀國際：運力增長放緩或帶動運費

對於業界下半年前景，交銀國際早前報告指出，雖然太平洋航線的貨運量疲軟，集裝箱量需求可能在下半年繼續承壓，但運費或會因運力增長放緩而攀升。中遠海控（1919）表示，隨着明年低硫油新政實施，船舶拆解和安裝洗滌設備數量增加，運力交付壓力減少，全球運力增速預計較去年將有所放緩；同時伴隨中國經濟結構加速調整，以及擴大進口、促進消費等積極因素帶動下，今年下半年的航運市場仍存在機遇。

[中美角力]