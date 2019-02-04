「趕出口」後遺症 東方海外削北美航次 公司：料貨運需求降 付貨人委員會：近期運費急挫

明報記者 陳子凌

連同5月下旬取消的兩條東行及兩條西行航次，東方海外一個月內先後取消5個東行及5個西行航次。據官網資料，泛太平洋航線之下設有多條不同出發地及目的地航線，今次受影響航線平均每星期一班，船程約17日至22日，以此計算，所有取消的西行航線都是在新稅率生效後才抵達北美。東方海外解釋，取消部分航次是預計貨運需求下降而調整運力，市場需求的變化受眾多因素影響，但不排除提前出貨的情况是其中一個因素。至於會否繼續取消航線，公司表示市場存在很多不確定性，目前難以作出評估或預測，但會一直密切留意變化及與客戶溝通，按需要作出相應調整。

母企中遠海控：現跨太平洋航線運力較合理

同樣提供船運服務的東方海外母公司中遠海控（1919）回覆稱，公司主要基於自身全球化發展戰略、客戶需求、市場變化等多項因素，對包括跨太平洋航線在內的全球航線提前優化調整，目前跨太平洋航線運力配置已處於較合理水平。

付貨人委員會總幹事何立基表示，船公司一般會預早因應客戶情况評估運力需求，據該會了解，出口至美洲運力至少在未來半年都下跌，長期來看也是往下走，一方面看到東南亞至內地航線運力也下降，意味中國減少進口原材料，之後出口美洲的貨量也相應減少；另一方面，出口商有需要將生產線遷去其他地區，所以短期乃至長期而言，美洲航線運力需求降是難以解決的問題。

何立基：40呎貨櫃運價跌至1000美元

何立基又稱，自5月中美貿易摩擦惡化，美洲航線運價亦不斷下跌，「4月之前，40呎貨櫃的運價約4500美元，最近跌到1000美元水平，且未見底」。何立基直言，這樣低迷的運價，船公司隨時是「蝕住做」，所以削減運力以助平穩運費也無可厚非。

7月至9月是太平洋航線傳統旺季，但航運業不看好今年情况。由中遠海控、東方海外、長榮海運及法國達飛組成的海洋聯盟，於6月取消中國赴奧克蘭及紐約兩個航班，法國海運諮詢機構Alphaliner估計，船公司削減航次或持續至第四季。今年首季跨太平洋航運量已萎縮的馬士基行政總裁Søren Skou警告，若中美貿易摩擦未獲解決，預期航運量會再跌超過1%。達飛美國總裁Ludovic Renou表示，今年跨太平洋航線貨運量可能減少最多15%。

[中美角力]