偉大對手才能互相成就彼此

踏入炎夏 企業不斷爆出糾葛

10天之後，6月20日，伊利在官方微信公眾號上發布文章，矛頭直指蒙牛（2319），稱蒙牛「在北京冬奧會公開競標中落敗，卻利用國有企業中糧集團和美國可口可樂之間的資本合作，替可口可樂巨額奧運贊助買單，借機成為國際奧委會『飲料』類別全球『聯合』合作伙伴。」截至發稿時，蒙牛尚未公開發布聲明。

再加上此前，餓了麼向屬地警方報案，直指美團涉嫌竊取餓了麼信息，並對其制定了針對的打擊策略。餓了麼稱，美團行為僅在淄博市場對其造成的損失，每年超過千萬元。

面對企業間不斷的糾葛，不禁要問，企業們到底怎麼了？這個質疑並非針對企業間的擦槍走火，而是他們互相廝咬的樣子實在太過難看。

只見刀光劍影 不見風度尊重

格力列舉了多項數據和檢測報告，指出競爭對手奧克斯諸多問題。然而，卻被質疑代替消費者行使權力，而且故意選在「6·18」網購狂歡節之前，有惡意打擊競爭對手的意圖。伊利的表態則是指摘多於事實，並且引用北京奧組委官員的直接引語來證明對蒙牛的不滿，卻沒有標明出處。蒙牛沒有正面回應伊利，但蒙牛的員工卻集體在「朋友圈」轉發蒙牛救災的新聞，影射伊利「發大字報」。

企業與企業在市場中難免兵戎相見，多數是正面戰場。因為市場的總量有限，蛋糕就這麼大，看誰有能力切到更大的蛋糕，比併的是企業實力、營銷、知名度和美譽度。誰的能力更強，誰的營銷手法更好，誰就能佔到更大的市場份額。「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」，這本來是很正常的市場競爭。不應該拒絕競爭，希望贏者贏得有光彩，輸者輸得有尊嚴。

在俄國偉大詩人普希金的名作《葉甫蓋尼‧奧涅金》中，有一場雙輸的決鬥。決鬥中，奧涅金殺死了好友，他也因朋友的慘死肝腸寸斷。諷刺的是，普希金本人，最後也是在決鬥中結束了自己短暫的一生。不管是劇中人或現實中，不管是奧涅金或普希金，他們決鬥的目的是證明自己，而不是只求勝利或殺死對手；決鬥也被認為是最能夠體現騎士精神與紳士風度的做法。也許，騎士們所捍衛的正義沒有那麼高尚，但仍然能從這種視死如歸的騎士精神看到紳士風度。

寶馬百歲華誕 平治感謝多年競爭

反觀現在企業之間的種種爭鬥，看到的是刀光劍影，卻看不到互相尊重與友善。中央電視台主持人白岩松曾說過：「我們只是追求現實的結果，往往不追求真理；我們把結果看得非常重，因此我們從不享受過程；我們為了實現某種期待，往往不擇手段。」

只有在市場化的環境中，企業才有充分競爭的可能。因此，企業應該感謝競爭，因為有了競爭，才有了企業持續不斷的進步。從這個意義上，每一個競爭對手，都是企業們最應該感謝的。

在寶馬百歲華誕的時候，平治發了一份祝福：「感謝寶馬100年來的競爭，沒有你的那30年好孤單。」這雖然是一種營銷的調侃，但至少說明一個道理──偉大的對手才能互相成就彼此。

[馮其十 神州新形勢]