比特幣重上1萬美元關 見15個月高位

年初至今升近2倍

加密貨幣投資公司KR1 Plc首席執行官George McDonaugh表示，投資者一直等待機會再次入市，比特幣反彈屬預期之內。外媒《CoinDesk》分析指出，比特幣價格長遠向上，但短期內或現回調，原因是比特幣在過去兩個半月已經上漲超過140％。

但報道又指出，facebook加密貨幣Libra帶動比特幣吸引力和採用率，而且比特幣將於明年5月再次面臨採礦獎勵減半，造成更大的供應短缺。

彭博社報道指出，比特幣突破萬美元阻力位，升穿保力加通道上限線，過往出現上述趨勢後，比特幣價格均見回調，其後才開始新一輪升浪。另外，比特幣的14天相對強弱指數（RSI）處於75以上的超買區域，所以仍須觀察比特幣價格能否企穩1萬美元大關。

比特幣價格上揚，但犯罪集團及罪犯濫用虛擬資產亦成為一個緊迫問題，上周五，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）正式宣布反洗錢和恐怖主義融資監管指引，當中要求虛擬資產服務供應商（ VASP）必須與政府分享客戶轉移資金的信息。

FATF籲加密貨幣分享資料防洗錢

根據最新監管指南，加密貨幣交易所等服務商須提供發送方及收款方的姓名及其處理交易帳號；發出方的實際地址，身分證號碼等可供識別該客戶資料。現時FATF共有38名成員，包括美國、英國、日本、新加坡等，香港亦是成員之一。

FATF在聲明提到，成員有1年時間「消化理解」並採用上述加密貨幣監管指南，明年6月會再檢視該指南。不過，監管指引並沒有約束力，但嚴重違反FATF標準的成員會被列入黑名單。數據分析公司Chainalysis表示，新監管除了要求提高轉移資金透明度，或會加劇部分服務商關閉潮。