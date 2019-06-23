PayPal前總裁 Libra靈魂人物

fb承諾放棄Libra控制權

由矽谷著名風創公司Andreessen Horowitz支持的加密資產託管商Anchorage，以及投資於加密貨幣錢包Coinbase和Xapo的投資者Ribbit Capital等表示，在馬庫斯於去年5月獲正式任命領導fb區塊鏈團隊前，它們已跟fb協商合作。這些公司最終成為非牟利的Libra協會（Libra Association）始創合作伙伴，Libra的營運將由該協會負責。

去年8月，馬庫斯辭去了著名加密貨幣錢包Coinbase的董事會職務。Coinbase是Libra協會的成員，馬庫斯的舉動幸而沒有影響到協會內部的團結。fb承諾在Libra面世後放棄對其控制權，是其團結合作伙伴的關鍵之一，Libra協會的創始成員權力均等。Libra協會始創成員需至少為Libra項目投資1000萬美元，要符合市值10億美元以上、客戶至少有2000萬人的條件才能加入。始創成員可塑造協會的營運法則，設計激勵措施來吸引消費者和商家。

部分早期合作伙伴稱，建立新的加密貨幣，從一開始就是fb的明確目標。但對於fb內部原本只專注於優化廣告算法或簡化照片共享流程的工程師及產品經理來說，創造新的加密貨幣是艱鉅的挑戰。去年6月由Instagram轉職為fb區塊鏈產品負責人的韋爾（Kevin Weil）稱，這技術基本上是全新的，「我一年多以來，每天工作20個小時，目前仍在努力研究」。不過也有評論質疑fb尋找合作伙伴時有特定傾向，優先與其存在商業關係的企業合作，並將銀行及其主要競爭對手Google、蘋果排除在外。

[企業地球村]