fb推加密貨幣 成敗繫監管 市場人士：Libra有力發展成全球貨幣

資料來源：《金融時報》、BBC、CoinDesk

受Libra的消息刺激，最多人買賣的加密貨幣比特幣，近期價格升破10000美元以上，在逾1年高位徘徊。至於以太幣（Ether）及瑞波幣（Ripple）等主要加密貨幣，過去1個月則先跌後回穩（見另稿）。

引入多家合作伙伴

fb、WhatsApp和Messenger的用戶，明年將可在fb平台購入Libra，存入名為Calibra的數碼錢包，進行轉帳或購物，過程相當於發短訊般快捷。召車平台Uber、Visa、萬事達卡（Mastercard）、網上支付平台PayPal、電訊商Vodafone、拍賣網站eBay、串流音樂平台Spotify等，都將接受Libra結帳。這些支付服務據稱就算不是免費，收費也會相當低廉。

不過支付寶、微信支付、蘋果支付等也有這些功能，且沒有額外收費，那麼Libra到底有何不同之處？目前流行的移動支付系統，都沒有自己的加密貨幣。它們需以人民幣或美元等結算。有別於一般價格波動極大的加密貨幣，Libra以匯率穩定作賣點，其背後有現金、債券等真實的資產儲備作擔保，有關資金由fb與合作伙伴共同出資。Libra的幣值也將與一籃子法定貨幣掛鈎，好讓投資者相信Libra能長期保值。

這種穩定性令外界普遍看好Libra的應用。不過與法定貨幣連繫的制度，也不等於其價值絕對穩定。考慮到目前的國際貨幣格局，一籃子貨幣中，美元相信將會是Libra最主要的組成部分，而美元的波動可能主導Libra的起跌，或強化了美元在支付市場的地位。

專家﹕相當於數碼化美元歐元日圓

「末日博士」魯賓尼（Nouriel Roubini）稱，Libra是完全受控的私人產物、獲機構授權、認證，與加密或區塊鍊理念無關。加密貨幣投資公司BKCM行政總裁凱利（Brian Kelly）稱， Libra相當於數碼化的美元、歐元、日圓，用戶需相信fb及其伙伴所建立的第三方交易系統，而其他加密貨幣用戶就毋須信賴第三方，直接進行P2P交易。英國貨幣業專家弗里斯比（Dominic Frisby）亦稱，儘管fb強調Libra的加密貨幣性質，包括使用區塊鏈及去中心化的理念，但事實並非如此。不管是Libra幣、Libra區塊鏈或Libra儲備都是由Libra協會（Libra Association）監管。一個不具備去中心化、不帶挖礦獎勵的區塊鏈，充其量只是個數據庫。創業投資平台AngelList也質疑，區塊鏈只是fb的市場推廣噱頭。

fb﹕全球化似比特幣 無安全隱患

為基於數據庫的支付系統，創造出一套加密貨幣到底有何作用？根據fb的解釋，Libra具有現時最流通的加密貨幣比特幣的全部優點，卻沒有它們的缺點。它跟比特幣一樣全球化，但比後者安全、穩定，且不損環境，因為毋須耗費電力去挖礦。

不受銀行地域限制 或有洗黑錢問題

目前加密貨幣界也有「穩定幣」。由Tether公司發行的泰達幣（USDT），其每發行1個USDT幣，Tether的帳戶就會有1美元的資金作擔保，以確保USDT與美元可隨時1:1兌換。泰達幣創辦人之一奎格利（William Quigley）估計，目前約1.5％的全球GDP，在貨幣轉換中消耗，Libra可節省更多日常交易成本。也有分析認為，Libra的合作伙伴可能提供折扣，吸引更多消費者以Libra消費，惟fb與其Visa、萬事達卡等強大的合作伴伴，可能運用其影響力擠掉其他加密貨幣。

市場人士估計，Libra的主要挑戰來自於各國監管機構。加密貨幣的特色之一是繞過銀行體制，不受銀行或地域限制，匿名進行跨境轉帳，以致出現洗黑錢等問題。據稱，Libra的支付系統Calibra，安全性與銀行和信用卡系統看齊，且採用與後者相同的認證和反詐騙機制。明年Libra推出時，估計全世界只有美國等12個市場可能準備好接納它。各國政府對社交媒體和網絡金融的身分認證有不同法規，可能妨礙Libra的應用。

明報記者 黃展翹

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