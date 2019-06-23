瑞銀晤內地監管部門 為「中國豬」撲火

市傳國資委非正式地建議國企暫停聘請瑞銀參與交易，中國鐵建（1186）上周決定不聘請瑞銀擔任其10億美元發債的承銷商。有知情人士指出，瑞銀預計將失去幾家規模相對較小的國企債券發行交易，但損失金額不高。

傳國資委非正式建議國企停聘

瑞銀正急速擴充內地業務，在中美矛盾升級之際，瑞銀作為非美國外資，發展內地市場時尤其有利。

近年內地加快開放金融市場，瑞銀搶佔先機，去年12月底，中證監准許瑞銀集團增持其內地的合資證券公司瑞銀證券，股權佔比將增至51%，成為首家由外資控股的境內券商，今次瑞銀分析師「中國豬」言論，則瑞銀在內地業務受挫。

早前中資券商海通國際（0665）確認已停止所有同瑞銀的業務合作，中國證券業協會亦發出聲明，將Paul Donovan列為不受歡迎人員，建議會員單位不要再引用其研究觀點。瑞銀已勒令Paul Donovan休假，直到該行完成準確評估及事件檢討。