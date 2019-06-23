美股連升3周 逼近歷史高位

恒指夜期低水51點

上周五為「四巫日」，即指數及個股期指及期權季結，增加美股尤其是標指成分股的價格波動及成交量。整周累計，道指、標指及納指分別升2.41%、2.2%及3.01%，連漲三周。道指成分股方面，跌市最大元兇為波音，跌0.81%，報371.84美元，拖累道指20點。跌幅最大的成分股為迪士尼，跌1.26%，報140.23美元。

港股ADR比例指數報28444點，跌28點或0.1%，恒指夜期報28423點，低水51點。匯控（0005）ADR折合報64.23港元，較港收市低0.64%；中海油（0883）ADR折合報13.4港元，較港收市低0.59%；騰訊（0700）ADR折合報355港元，較港收升高0.17%。

市場憧憬美國聯儲局減息，花旗銀行經濟師認為，如果美聯儲在7月議息後決定減息，減幅可能達半厘，同時也會結束早前公布的收縮資產負債表計劃。美元匯價周五跌至3個月低位（見圖1）。

金價連升5周 突破1400美元

雖然特朗普在最後一刻叫停空襲伊朗的行動，但市場避險意識持續升溫，紐約期金升至每盎司1400.1美元，創2013年9月以來收市新高，金價自5月底以來已經連升5周。紐約期油收報每桶57.43美元，升36美仙或0.6%，創5月29日以來收市新高，全星期計累升8.8%，更創自2016年12月2月以來最大一周升幅。