兩新盤共售234伙 個半月最旺周末 GRAND MONTARA單日收2000票 加價加推101伙

明報記者 甘潔瑩

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目於上周五（21日）起收票，首日收1000票，因應市場反應熾熱，昨日加推第二號價單，涉101伙。

單位定價由739.1萬至1483.8萬元，實呎價由16,800至20,995元，計算最高折扣22.5%後，折實價由572.9萬1150萬元，折實呎價由13,201至16,273元。撇除坐向及景觀因素，加推單位輕微加價1%。黃光耀補充，維持於本月內推售GRAND MONTARA。

GRAND MONTARA兩日收3000票

會德豐地產助理總經理（業務拓展）楊偉銘稱，項目至今推出202伙，折實平均實呎14256元，折實市值18.33億元。會德豐地產市務助理總經理陳惠慈則指出，上周五及六兩日累積參觀人數逾1萬人。市場消息指出，截至昨日，項目兩日累積收逾3000票，若以推出兩張價單共202伙計，超額認購近14倍。

另永泰屯門掃管笏OMA OMA亦於昨日以原價加推50伙，分佈1B、2A及2B座，包括1房至套3房，實用面積314至750方呎，售價由402.2萬至964.6萬元，平均實呎12,895元。據悉，項目收逾100票，已超額認購。

OMA OMA原價加推50伙

昨日推售130伙的新地屯門御半山II期，市場消息，項目售出118伙，其中2A座32樓D室連平台特色戶，成功以招標形式出售，單位實用779方呎，連351呎平台，成交價1402.2萬元，實呎1.8萬元。

御半山II瑧頤昨首推售出九成

新世界元朗龍田村瑧頤，項目原定於昨日推售130伙，惟因技術問題，只推售128伙。

新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，共有5組大手客認購，當中1組買家斥資逾1,200萬元購入兩伙單位。項目銷情理想，有信心會於短期內沽清。

市場消息指出，截至昨晚9時，共售出116伙，佔可供發售的91%，平均成交實呎16,540元。