御半山Ⅱ 九成中小單位 首設開放式戶

2房或以下戶型佔近九成

項目位處屯門景秀里8號，樓花期長約14個月，提供495伙，實用面積250至854方呎，戶型涵蓋開放式至3房，亦有部分1房及2房單位屬連儲物室間隔。項目與御半山（Ⅰ期）同樣由一座住宅大廈組成，並細分為A、B兩座。除頂層32樓只設9伙外，項目其餘樓層每層18伙，並設有4部升降機。另項目大部分單位採用開放式廚房，沒煤氣設施，不能明火煮食，須使用電磁爐。

發展商開放的一對示範單位，分別為連裝修及交樓標準示範單位，同樣以2A座18樓G室為藍本，實用面積591方呎，屬3房1套間隔。連裝修單位的客飯廳採現代時尚風格設計，以卡其色及駝色等大地色系為主調，牆身由柔和的木紋牆拼接黑色線條金屬打造，配以雲石地板。客廳放置布藝梳化及紫色絲絨地氈，外連約21方呎的露台。飯廳可擺放一張圓形黑色玻璃四人餐桌，配襯灰色紋理餐椅，餐桌上以特色吊燈點綴，營造時尚高雅感覺。

大部分採開放式廚房

示範單位廚房為傳統梗廚，設有曲尺工作枱及多組廚櫃，亦設有窗戶，可改善室內通風及排走煮食油煙氣味。廚房配套有西門子電磁爐、微波爐、雪櫃等家電。

此外，設計師將位於客飯廳右方的睡房設計成書房，改以趟門分隔，內設吊櫃、書枱及梳化，亦可作偏廳使用。主人睡房可擺放大牀和衣櫃，並外連16方呎工作平台；浴室設淋浴間及通風窗。

另外發展商亦提供一個以2A座18樓A室為藍本的未經改動示範單位，實用面積454方呎，屬2房間隔。單位採開放式廚房，客飯廳外連約24方呎露台。

項目住客會所「Club Regency Grand」，連同園林佔地逾7.5萬方呎，設有24小時健身室、宴會廳、游泳池、桑拿室等，同時引入Starbucks，為住客提供餐飲選擇。

交通配套方面，項目距離輕鐵景峰站約8分鐘步程，附近亦有小巴及巴士路線途經，可往返屯門市中心及港九地區。

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明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

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