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2019年6月22日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
滬深股通可在岸人幣價結算 分析：波幅較離岸價小 方便外資買A股
富時羅素剛納A股 本周外資淨流入200億
大摩：港銀息差料收窄 降匯控恒生中銀評級
大酒店盈警 上半年純利大幅倒退
港銀第二家 中銀宣布8月撤低結餘費
煤氣兩年再加價 加幅4.4% 75%家庭每戶每月加不多於10元
5月通脹2.8%略回落
海航向鍾國頌 追討7.8億
中燃全年純利增35%超預期
萬達傳分拆資產 赴星洲房託上市
遠展：港樓市回報低 持審慎態度
證監：孖展新指引今年10月生效
憧憬減息 資金湧環球股票基金 1周流入143億美元 去年3月以來最多
擬准科企隔夜資金存入 英倫銀行向Libra開綠燈
首日收市價高近五成 Slack估值200億美元
中銀發員工指引 回應《逃犯條例》查詢
啟德跑道住宅地 新世界恒地棄投 超級財團消失 最少收5份標書
毗鄰體育園商業地招標 最高估值近37億
GRAND MONTARA首日收千票 超額9倍
CCL終止兩周連跌 高位爭持按周升0.41%
義德道1號特色戶逾1.8億沽 實呎7.35萬破頂
長實油塘東源街申建903伙 大增近七成
陸振球﹕灣區置業合「遠交近攻」原則
周末睇樓好去處
御半山Ⅱ 九成中小單位 首設開放式戶
區內戶外休閒設施 滿足家庭需要
屯門新盤戰一觸即發
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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