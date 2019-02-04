長實油塘東源街申建903伙 大增近七成

城規會文件顯示，長實持有油塘東源街5及8號項目，計劃與毗鄰政府地皮一併作綜合住宅發展，地盤面積83,669方呎，地積比率5倍，項目將建4幢住宅大廈，提供903伙，總樓面涉418,343方呎。

位於東源街8號的地盤A，擬建1幢26層高（包括2層地庫）的住宅大廈，提供230個住宅單位；至於位於東源街5號的地盤B，則擬建2幢32層高（包括1層地庫）及1幢9層高（包括1層地庫）的住宅大廈，提供673伙。資料顯示，上述項目於2016年已獲城規會通過其發展方案，批建5幢住宅大廈，涉及536伙，樓面達40.6萬方呎。換言之，新發展方案較2016年獲批方案減少1幢住宅大廈，但單位數目則增加367伙或68%。

招商局堅尼地城申建商廈酒店

另招商局置地（0978）旗下招商局置業向城規會就堅尼地城西寧街18號招商局碼頭及貨倉，申請放寬樓面面積限制，以重建作商場、辦公室及酒店用途。項目佔地約14.2萬方呎，計劃以4.21倍作發展，其中貨倉將重建成兩幢商廈及酒店，將提供438間酒店房間，而基座則連同碼頭位置興建2層高的商場，整個項目總樓面約60萬方呎。