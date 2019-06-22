義德道1號特色戶逾1.8億沽 實呎7.35萬破頂

公司客付5574萬辣稅入市

土地註冊處資料顯示，上述單位為義德道1號1座特色單位，實用2527方呎，連187方呎平台及1891方呎天台，連3個車位於本月初以1.858億元成交，實呎73,526元，呎價創九龍塘分層新高。原業主2015年1.56億元連兩個車位一手購入，當時呎價61,746元，已創區內分層呎價新高，其後業主再以250萬元增購一個車位，總購入價即約1.585億元，經是次轉讓帳面獲利約2730萬元或17%。買家以公司名義購入，需付樓價30%辣稅，涉5574萬元。

灣仔囍滙同錄高價交易，土地註冊處資料顯示，屋苑2座高層D室，實用1311方呎，早前以約6947萬元易手，實呎約52,990元，創屋苑二手呎價新高，原業主於2016年初以5624萬元購入，持貨約3年帳面獲利1323萬元，賺幅24%，而新買家以公司名義購入，須付樓價三成、即約2084萬元辣稅。

盈翠兩房980萬創同類新高

另外，中原副分區營業經理蔡偉明表示，青衣盈翠半島11座中層D室，實用529方呎2房戶，以980萬元成交，創屋苑2房標準戶新高，實呎18,526元。原業主2007年6月325萬元購入，帳面獲利655萬元或約兩倍。

珏堡複式7年帳蝕17%

不過，亦有部分業主勁蝕離場，如九龍塘珏堡一個複式B單位，原叫價2800萬元，最新減價至2650萬元售出，單位實用1469方呎，實呎18,039元。原業主是於2012年以3210萬元購入，持貨7年帳面蝕560萬元，貶值17%，若連同使費等料實蝕720多萬元或22%。