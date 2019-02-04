GRAND MONTARA首日收千票 超額9倍

御半山Ⅱ瑧頤截票 一周共收近3000票

不過，若與MONTARA今年4月底、首輪開售前首日勁收逾2200票比較，GRAND MONTARA首日收票量下跌55%。會德豐市務助理總經理陳惠慈表示，GRAND MONTARA會視乎收票情况再決定加推；項目開售將分A、B兩組，其中A組再細分A1、A2組，A1組最少選購兩個3房單位，每客最多4伙；A2組最少要購1個3房。同於昨首日收票的永泰OMA OMA，消息指收逾60票，預計今明兩天入票量將增加。

至於今首輪發售130伙的新地（0016）屯門御半山Ⅱ期，昨截止認購登記；消息指一周累收1965票，超額14倍。御半山Ⅱ期首輪發售130伙，整批折實平均15,256元，開放式戶折實價439.17萬元。新世界（0017）今日同樣首輪開售130伙的元朗瑧頤，消息指一周累收逾千票，超額7倍；項目開放式單位折實入場費398萬餘元起。

新盤市場昨沽10伙，其中內房萬科屯門掃管笏上源售出4伙實用353至459方呎標準戶，成交價466萬至569萬餘元，實呎12,416至13,385元，令項目去年10月開售至今累售增至914伙。宏安地產（1243）牽頭油塘曦臺，最新以1343.6萬元售出1座37樓實用565方呎E室，實呎23,781元，呎價創項目新高。新盤部署方面，百利保 （0617）牽頭發展的元朗洪水橋富豪‧悅庭，推出67B號、71B號和75A號3幢洋房，於6月26至28日招標，相關洋房實用2386至2824方呎。